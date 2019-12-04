Россельхозбанк стал номинантом премии «Тульский бренд» в 2019 году

- Хочу поблагодарить наших клиентов – именно благодаря их голосам мы в очередной раз становимся номинантами премии «Тульский бренд».

Россельхозбанк является универсальным финансовым институтом. Мы предлагаем полный спектр финансовых услуг для частных клиентов.

- Традиционно высок уровень доверия к сберегательным программам – в этом году общее размещение денежных средств физических лиц во вклады превысило 19 млрд руб. Кредитный портфель физических лиц в филиале вырос в этом году на 20%. Мы предлагаем конкурентные ставки по потребительскому и ипотечному кредитованию на регулярной основе.

Кроме того, в течение года постоянно внедряются акционные предложения, позволяющие получить финансовую поддержку на оптимальных условиях. В октябре 2019 в очередной раз снижены ставки на ипотечные продукты, действуют акции на потребительские кредиты. Система дистанционного обслуживания постоянно совершенствуется – сегодня быстро и оперативно можно совершать большинство банковских операций без посещения офисов в любое время и из любой точки мира.

- Россельхозбанк традиционно является опорным банком аграрного сектора экономики, но мы работаем с предприятиями разных сфер и масштабов: в этом году на территории области реализуем несколько крупных инвестиционных проектов, разрабатываем и внедряем программы для малого бизнеса, особое внимание уделяем развитию сельских территорий, работе с фермерами. С января текущего года Тульский филиал профинансировал реальный сектор экономики на общую сумму порядка 4 млрд руб.

- Помогаем местным фермерам также в реализации продукции и поиске новых клиентов - в этом году по инициативе Губернатора Тульской области Алексей Дюмина мы во второй раз провели фестиваль фермерской еды «Свое». Снова более 100 фермеров региона смогли представить тулякам свою продукцию. За два года фестиваль посетили более 110 тыс. гостей. Для нас очень важна обратная связь – критика позволяет увидеть точки роста, а положительные отзывы стимулируют работать! Поэтому еще раз благодарю за высокую оценку нашей работы.

АО «Российский Сельскохозяйственный банк». Реклама