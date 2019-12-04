В лучших традициях тульских мастеров

- Ирина Анатольевна, 20 лет назад Вы начинали с маленькой пекарни, а теперь у вас целая фабрика. Что, по Вашему мнению, как руководителя помогло удержать бизнес и развить его? - Работать на совесть и делать качественно свою продукцию - вот, по моему мнению, главное в нашей работе К выпечке вкусного угощения подходить с душой, сохраняя традиции старых тульских мастеров и годами наработанный опыт своих сотрудников. В итоге получается настоящий шедевр с индивидуальным и узнаваемым вкусом - тульский пряник. А когда уверен в своей продукции, то можно наращивать и производство, и ассортимент.

Мы развиваемся, потому что нас выбирает потребитель, он доверяет и любит наши пряники, значит мы работаем хорошо и эту планку будем держать. Также важно подстраиваться под спросы рынка. Сейчас наступает горячая пора - скоро Новый год. Многие компании выбирают в качестве подарка - вкусный пряник с логотипом. Это очень необычный и памятный сюрприз.

Первый такой пряник мы сделали в 1999 году для нашего партнера. Вкусную «визитку» с логотипом и телефоном компания представила на бизнес-форуме в Москве. Подарок был оценен по достоинству, и сегодня мы производим такие пряники для многих предприятий к различным памятным датам, праздникам и событиям. Мы отвечаем за качество каждой единицы испеченного товара, поэтому на склад продукцию не делаем. Сколько заказано - столько и производим. У ООО КФ «Тульский пряник» всегда все свежее и вкусное. - Если посмотреть интернет и отзывы о Вашей продукции, то практически 99% - это положительная оценка вашего труда. Люди отмечают уникальность вкуса и натуральность ваших пряников. Как Вам это удается? - Вся наша продукция соответствует ГОСТу. Мы используем только качественный мед, муку, ягоды и фрукты для начинки из последнего местного урожая, яйца и сливочное масло. Рецепт проверен столетиями и что-то в нем менять бессмысленно - он уникален. Именно это ценно в нашей продукции. Вариации, конечно, допустимы, но только в оформлении: необычных формах, надписях, упаковке. Также при производстве важно оборудование, на котором выпекаются пряники. Но обязательным условием является, конечно, мастерство наших медовых хлебопеков. От них зависит, какой получится пряник, ведь 90% производства делается вручную. - А если говорить о сотрудниках, как подбираются кадры? - Наше предприятие, как одна большая семья. Многие сотрудники работают с момента основания предприятия, когда мы еще были небольшой пекарней. У нас нет текучки кадров, каждый сотрудник ценен и важен. С расширением производства к нам приходят новые люди, мы их обучаем. Процесс выпечки тульского пряника кропотливый, есть много нюансов и секретов. Свой опыт профессионалы передают ученикам и растят новых мастеров пряничного дела. Ручной труд - он как сложный, так и интересный. Выпечка дело тонкое, к нему обязательно надо подходить с душой. Хорошая хозяйка знает, без правильного настроения вкусного пирога не получится, так и с пряником. Важен настрой, мы, прежде всего, делаем угощение, которое должно доставлять радость. - Победы предприятия на различных региональных конкурсах и за пределами Тульской области, подтверждают высокую планку ответственности за продукт, который вы производите. Награда «Тульский бренд» - это народное признание. Что это значит для Вас? - Звание «Тульский бренд» - это высокая оценка нашего труда. И своей работой мы будем стараться оправдать его, делать качественную и здоровую продукцию, которая соответствует ГОСТу. Для нас важен каждый потребитель, его мнение и отзыв о наших пряниках. Мы производим не просто продукт питания, а вкусное угощение, которое собирает друзей и всю семью за одним столом. Дарит радость общения и памятные моменты теплых встреч.