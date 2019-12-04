Новая жизнь «Алексинского завода железобетонных изделий»

- Первое и очевидное в переменах - это рост производства, - рассказывает директор Алексинского завода железобетонных изделий Михаил Фролов. - С момента, когда мы вошли в состав АО «ПИК-Индустрия», удалось увеличить объем производства в 2 раза. Если в декабре 2018 года мы выпускали 60 панелей в сутки, то уже в нынешнем октябре - до 150 панелей.

Кроме того, нами был создан логистический центр в Туле, где подготавливаются комплекты для производства панелей. Аналогов подобного предприятия в России пока нет. Можно сказать, это ноу-хау в индустриальном строительстве. Здесь мы получаем кирпич от производителей из Старого Оскола и Эстонии и перерабатываем его для подготовки фасадных панелей.

Готовые комплекты формуются по индивидуальным чертежам и заказам приходят на Алексинский завод ЖБИ, где изделия окончательно формуются. Стеновая наружная панель включает готовую фасадную часть, теплоизоляцию, армирование и отделанную внутреннюю часть. Такая конструкция позволяет безопасно не только строить, но и эксплуатировать здание. Объем производства таких панелей у нас сейчас достигает 64 тысяч в год. При этом проектирование, планирование, заказ материала происходит под контролем главного офиса АО «ПИК-Индустрия», расположенного в Москве.

- Отразился ли такой рост на социальной политике предприятия?

- Конечно! С начала включения завода в ПИК нам удалось повысить зарплату производственного персонала на 35-45%. Благодаря открытию тульского логистического центра увеличилось и число рабочих мест - до 450 человек. - На какие строительные объекты преимущественно отправляется ваша продукция? - ПИК является лидером* по объемам строительства жилья в России. Сегодня компания реализует проекты в 9 регионах России. Мощность всего производственного комплекса составляет около 1,5 млн м2 домокомплектов сборного железобетона и 500 тыс. м2 фасадных конструкций СЭМ (суперэффективный монолит) в год. На Алексинском заводе мы в основном занимаемся производством наружных стеновых панелей для домов серии СЭМ, которые строятся в Москве по программе реновации.

- Какими видятся перспективы Алексинского завода?

- Автоматизация производственных процессов - приоритетная задача. Благодаря недрению цифровых технологий и современных систем учета предприятия ПИК-Индустрии удалось увеличить производительность труда на строительных объектах на 49%, а на заводах на 45%. На Алексинском заводе мы уже модернизировали один из цехов по производству легких прочных тонкостенных межкомнатных панелей. Поставили новые линии и в ближайшее время должны выйти на проектную мощность.

*по данным рейтинга застройщиков (на октябрь 2019 г), подготовленным порталом «Единый ресурс застройщиков». На правах рекламы.