2019-12-03T17:17:28+03:00
Происшествия

В Туле упавший автокран раздавил водителя МАЗа

Кабину грузовика буквально сплющило
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Днем 3 декабря на ул. Пузакова в Туле произошло ЧП. На крышу МАЗа упала стрела автокрана.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

По словам очевидцев, водитель крана начал выгружать тротуарную плитку, но при этом не выставил опоры. Из-за этого могла и произойти трагедия.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Кабину грузовика буквально сплющило. Ее помогал поднимать водитель трактора с помощью ковша.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

К сожалению, в происшествии погиб человек. Сотрудники МЧС достали из кабины большегруза бездыханное тело водителя.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Также оказался поврежден соседний автомобиль.

Упавший на ул. Пузакова автокран 18+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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