В Туле упавший автокран раздавил водителя МАЗа

Днем 3 декабря на ул. Пузакова в Туле произошло ЧП. На крышу МАЗа упала стрела автокрана.

Фото: Алексей ФОКИН

По словам очевидцев, водитель крана начал выгружать тротуарную плитку, но при этом не выставил опоры. Из-за этого могла и произойти трагедия.

Фото: Алексей ФОКИН

Кабину грузовика буквально сплющило. Ее помогал поднимать водитель трактора с помощью ковша.

Фото: Алексей ФОКИН

К сожалению, в происшествии погиб человек. Сотрудники МЧС достали из кабины большегруза бездыханное тело водителя.

Фото: Алексей ФОКИН

Также оказался поврежден соседний автомобиль.