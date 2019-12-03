В Туле упавший автокран раздавил водителя МАЗа
Днем 3 декабря на ул. Пузакова в Туле произошло ЧП. На крышу МАЗа упала стрела автокрана.
Фото: Алексей ФОКИН
По словам очевидцев, водитель крана начал выгружать тротуарную плитку, но при этом не выставил опоры. Из-за этого могла и произойти трагедия.
Фото: Алексей ФОКИН
Кабину грузовика буквально сплющило. Ее помогал поднимать водитель трактора с помощью ковша.
Фото: Алексей ФОКИН
К сожалению, в происшествии погиб человек. Сотрудники МЧС достали из кабины большегруза бездыханное тело водителя.
Фото: Алексей ФОКИН
Также оказался поврежден соседний автомобиль.
Упавший на ул. Пузакова автокран 18+.
ИСТОЧНИК KP.RU