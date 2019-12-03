2019-12-03T16:00:41+03:00
Общество

В Туле начала работать Почта Деда Мороза

Письма можно опустить в специальный почтовый ящик
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле начала работать Почта Деда Мороза. Волшебник принимает письма с желаниями. Отправить такое можно в центральном почтовом отделении города (пр. Ленина, д. 33). Для этого там установили оформленный к празднику почтовый ящик.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Перед отправкой стоит проверить реквизиты адресата. На конверте должно быть указано: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза". А также наклеить на него марку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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