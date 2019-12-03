Тульский "Арсенал" обыграл московский ЦСКА на выезде

2 декабря "Арсенал" сыграл с ЦСКА. Игра прошла на «ВЭБ Арене» в Москве. До этого дня оружейникам никак не удавалось одержать победу на армейском стадионе - в 3 матчах не забили ни одного мяча.

Начало этой игры прошло под контролем армейцев. Оружейники удачно играли в обороне. На 21 минуте Дзагоев попытался распечатать ворота соперников, но пальнул выше цели. В ответ Луценко выдал точную передачу на Горбатенко, Игорь вышел один на один с вратарем, но в последний момент его настигли защитники.

Армейцы за первый тайм нанесли с десяток ударов, однако Шамов и защитники играли надежно.

Во втором тайме Луценко вышел один на один с Акинфеевым и покатил на Лесового. Даниил четко пробил и открыл счет - 1:0.

Впрочем, в дальнейшем на табло счет так и не изменился. «Арсенал» добился победы в заключительном гостевом матче года.

В турнирной таблице "Арсенал" поднялся на 7 строчку. ЦСКА оказался на 4 месте.