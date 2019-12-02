Старт в бизнесе

Победителями стали 7 молодых амбициозных предпринимателей Тульской области. Бизнесмены получили 100 тысяч рублей на рекламу и возможность заявить о себе на всероссийском финале.

Мы расспросили их о пути в бизнесе и мерах поддержки, которыми стоит воспользоваться на старте.

Организатор регионального этапа — центр «Мой бизнес». Это далеко не единственное мероприятие центра, направленное на поддержку предпринимательства. «Мой бизнес» — отличная стартовая площадка для молодых предпринимателей. Здесь можно получить консультацию по любым вопросам, которые волнуют начинающих бизнесменов. На семинарах и тренингах, организованных центром, затрагиваются юридические,

финансовые, управленческие и маркетинговые аспекты бизнеса. Но, главное, работая с центром, каждый может получить ценную обратную связь от предпринимателей и представителей государственной власти.

Кирилл Воищев

Основатель птицефермы, победитель регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России – 2019» в номинации «Сельскохозяйственное предпринимательство»

Я с детства мечтал о своей ферме. Все началось с малого — с первых заказов на домашних кур, которые были у нас на даче. А сейчас мы с отцом приняли решение разводить бройлеров на продажу.

О центре «Мой бизнес» я знал и до участия в конкурсе — наши сферы деятельности во многом пересекаются — мой путь в предпринимательстве начался с бизнес-лагеря для школьников, а сейчас я сам занимаюсь обучением подростков в сфере бизнеса.

В конкурсе «Молодой предприниматель России» участвовал впервые. Этот опыт вывел меня на более крупных фермеров, с которыми я встречусь в Казани на всероссийском этапе.

Мой совет для тех, кто только собирается начать свой путь в бизнесе простой — начните сейчас. У нас на ферме менеджером работает парень, которому 14 лет, он в 8 классе. Он учится продавать уже сейчас.

Елена Соловьева

ООО «Кадастр Экспресс», оформление недвижимости, победитель регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России — 2019» в номинации «Сфера услуг»

Компания «Кадастр Экспресс» занимается кадастровыми и геодезическими работами, проектированием и ландшафтным дизайном. Желание открыть собственный бизнес появилось, когда я училась в магистратуре: во время прохождения практики в других кадастровых компаниях я заметила много недочетов и пробелов в работе, тогда и поняла, что в этой сфере можно развиваться и совершенствоваться. Мы с Анастасией Сафроновой, моим партнером, начали с нуля: стартового капитала, состоящего из двух наших зарплат, небольшого офиса и веры в свои силы.

В начале было много вопросов, особенно не хватало грамотной юридической консультации. Но мне посчастливилось узнать о центре «Мой бизнес», там была возможность бесплатно получить юридическую поддержку.

«Молодой предприниматель России – 2019» — отличная возможность заявить о себе. Перед нами столько возможностей, а со всеми трудностями и сложностями всегда поможет разобраться центр «Мой бизнес».

Анастасия Крылова

Основатель школы инженеров TechnoSkills, Победитель регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России – 2019» в номинации «Инновационное предпринимательство»

Школа робототехники HelloRobo начала свое существование в 2015 году, открыть ее я смогла, получив грант. То есть с методами государственной поддержки я была знакома еще задолго до участия в конкурсе «Молодой предприниматель России – 2019». Сам конкурс спровоцировал качественные изменения в моём бизнесе. Школе HelloRobo уже пять лет, хочется развиваться. На конкурсе я познакомилась со своим новым партнером — владельцем Фаблаб-мастерской Makers. И у нас родилась крутая коллаборация — школа инженеров TechnoSkills. Здесь мы будем готовить инженеров полного цикла, обучать профессиям будущего и детей, и подростков, и взрослых. Электроника, схемотехника, робототехника, 3D печать, станки ЧПУ — все, что актуально сейчас и будет востребовано в будущем. Никогда не бойтесь перемен!

Анна Исайчева

Учредитель ООО «ЮК «ПРОГРЕСС», сопровождение участия в госзакупках, Победитель регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России – 2019» в номинации «Интернет-предпринимательство»

Мы занимаемся тем, что помогаем предпринимателям побеждать в государственных закупках и далее сопровождаем их на всех этапах исполнения госконтрактов.

Мы часто посещаем семинары и мероприятия, проводимые центром «Мой бизнес», на них выступают интересные спикеры.

Участие в конкурсе «Молодой предприниматель России – 2019» — прекрасный опыт, особенно в вопросе презентации компании. Было полезно услышать оценку нашего бизнеса со стороны. При подготовке выступления мы заново проанализировали работу изнутри, определили новые цели.

Главный совет, который я могу дать предпринимателям — прислушивайтесь к себе! Определите, чем вам действительно хочется заниматься в жизни, и тогда вы сможете построить бизнес, который не только принесет стабильный доход, но и поможет реализовать себя.

Юлия Дорошева

Производство одежды под собственным брендом, Победитель регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России –2019» в номинации «Производство»

Я занимаюсь производством и пошивом одежды под собственным брендом Crowincrown. Моя одежда — это модульные комплекты для жизни в городе, ее изюминкой являются уникальные принты и ручная роспись.

Во время участия в конкурсе «Молодой предприниматель России – 2019» я познакомилась с интересными молодыми бизнесменами, их пример мотивирует расти.

И именно благодаря конкурсу я узнала о мерах государственной поддержки, которыми теперь пользуюсь. Сейчас, например, я получаю консультации по регистрации своего бренда.

Тем, кто только начинает свой путь в бизнесе, хочется посоветовать не сдаваться и не пасовать перед любыми трудностями.

Наталья Заикина

Руководитель детского центра развития и коррекции «Волшебный замок», Победитель регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России – 2019» в номинации «Социальное предпринимательство»

Я руководитель детского центра развития и коррекции «Волшебный замок». Потребность в таком центре была очевидна — большинство детей с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в долгосрочной коррекционной работе. С центром «Мой бизнес» я сотрудничаю давно. «Волшебный замок» располагается в здании бизнес-инкубатора. Там молодые предприниматели могут арендовать офис за небольшие деньги.

Участие в конкурсе «Молодой предприниматель России – 2019» вдохновило меня на дальнейшее развитие.

Я всегда придерживалась активной жизненной позиции, верила в свое дело. И смогла добиться определенного успеха. Поэтому всем тем, кто сомневается — открывать свой бизнес или нет — я могу дать только один совет — действовать и всегда верить в свои силы!