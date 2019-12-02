«Тульский бренд-2019» назвал лучших

Премия «Тульский бренд» была учреждена издательским домом «Дом прессы», выпускающим газеты «Комсомольская правда» и «Центр 71», журналы «Золотой квадрат» и «Дом в деталях», но по сути — это знак народного признания.

Фото: Алексей ФОКИН

Потому что победителей выбирают сами туляки, голосуя на сайте n71.ru, заполняли анкеты, размещенные в газете, распространяемые на крупных предприятиях и в киосках «Прессы».

В этом году в результате голосования были определены 53 лучшие компании и предприятия в 12 номинациях: «Оборонные предприятия», «Финансы и страхование», «Промышленные и производственные предприятия», «Сельскохозяйственные предприятия», «Пищевая промышленность», «Строительство и реставрация», «Сфера услуг», «Транспортные услуги и Автомобили», «Медицина», «Образование», «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ», «Общественные организации и Культура».

Открывая торжественную церемонию награждения, генеральный директор ООО «Медиа-Тула» Павел Коренюгин приветствовал всех собравшихся в зале — руководителей промышленных гигантов, директоров предприятий малого и среднего бизнеса, организаций сферы культуры и образования — всех тех, кто был удостоен народного признания:

Генеральный директор ООО «Медиа-Тула» Павел Коренюгин

- Добрый день уважаемые дама и господа! Мы рады приветствовать всех в этом зале на церемонии вручения премии «Тульский бренд – 2019». «Тульский бренд – уважаемая региональная премия, которая выделяет лучшие компании нашего региона. Мы живем в век перемен и трансформации. Когда современные медиа – стали площадкой для диалога современного гражданского общества, на которой люди могут высказывать свои мысли, обозначать и решать проблемы, общаться.

Премия «Тульский бренд» - это площадка для диалога бизнеса с настоящими и потенциальными потребителями товаров и услуг. «Тульский бренд» стал уже доброй традицией: за шесть лет нам удалось выстроить эффективную систему обратной связи между аудиторией и компаниями, работающими на рынке. И каждый год в ноябре мы подводим ИТОГИ этого диалога и награждаем лучшие компании в своих сферах! Хочу выразить слова благодарности всем присутствующим и пожелать дальнейшего развития на благо Тульского региона!

Среди почетных гостей, вручавших дипломы и статуэтки победителям, в церемонии приняли участие представители законодательных и исполнительных органов власти города и области, общественных организаций и госструктур.

Фото: Алексей ФОКИН

Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров подчеркнул:

- Сегодня мы шестой год подряд чествуем лучшие организации и предприятия области, которые составляют наш золотой фонд.

Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров

Наш край издавна славится своей уникальной продукцией, которая известна во всем мире — пряники, самовары. Но и сегодня появляется много новых брендов, которые ассоциируются исключительно с Тульским краем. И очень радует, что число таких брендов только увеличивается год от года. Жители Тульской области хранят славные традиции мастерства, любовь к родному краю. А это значит, что у нашего региона большой потенциал развития.

Сергей Николаевич вручил статуэтки и дипломы директорам крупных промышленных и производственных предприятий региона - одной из самых массовых номинаций премии «Тульский бренд».

Вручая награды победителям среди оборонных предприятий и в сфере строительства и реставрации, председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов сказал:

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов

- Дорогие земляки, гости нашего славного города! Хорошо, когда есть возможность наградить всех вас за ваш труд. Тула всегда была связана со строительством государства, его защитой, славна культурной отраслью. Поздравляю всех с тем, что вы здесь собрались. Ваша работа, ваша продукция - это гордость нашего Тульского края.

Весь депутатский корпус Тульской областной думы просил в канун Нового года передать вам слова искренней благодарности за ваш труд. Особенное спасибо оборонщикам, которые сегодня первые в наполнении нашей казны налогами. Хотел бы поднять тост за очень патриотичную премию и за ваши успехи!

Среди почетных гостей церемонии "Тульский бренд" - мэр Тулы Ольга Слюсарева. Чествуя лауреатов премии в номинациях «Финансы и страхование», а также «Сфера услуг», Глава МО г. Тула Ольга Слюсарева подчеркнула:

Ольга Слюсарева наградила лауреатов премии в номинациях «Финансы и страхование» и «Сфера услуг»

- Уважаемые организаторы и участники мероприятия! От имени депутатов Тульской городской Думы поздравляю вас с этим знаковым событием! Вот уже 6-й раз премия «Тульский бренд» собирает сильнейшие компании нашего региона.

Тульский бизнес – основа развития экономики города и области. Здесь собрались те, кто вносит значительный вклад в наше общее дело, предоставляя тулякам услуги и продукцию самого высокого уровня. Многие из вас завоевали признание не только в предпринимательских кругах, но и получили народную известность: ведь именно туляки выбирали, кто достоин высокого звания «Тульский бренд». А это значит, что вы заботитесь о своей репутации, видите перспективу, и, что самое главное, проявляете социальную ответственность.

Фото: Алексей ФОКИН

Уверена, что все компании, ставшие лауреатами премии, достойны того, чтобы быть брендами и лицами нашего славного города-героя. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей деятельности, а вашим компаниям – процветания!

Дмитрий Миляев стал почетным гостем премии "Тульский бренд"Фото: Алексей ФОКИН

В свою очередь, поздравляя победителей премии «Тульский бренд-2019» в номинациях «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ» и «Транспортные услуги и автомобили», глава администрации г. Тулы Дмитрий Миляев приветствовал победителей и отметил, что данное мероприятие — по сути профессиональный праздник для всех здесь собравшихся:

Дмитрий Миляев наградил победителей премии "Тульский бренд-2019"Фото: Алексей ФОКИН

- Вы гордость не только Тулы и Тульской области, но и всей страны. Вас выбирали простые люди, которые живут и работают бок о бок с вами — это очень важно. Еще раз хочется сказать, что все вы огромные молодцы. Вы вносите необходимый вклад в развитие региона. И очень отрадно, что у нас есть предприятия, которые завоевывают высокие места не только на региональном уровне, но и на федеральном. Желаю всем дальнейших успехов и процветания! , - заключил Дмитрий Миляев.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов, награждавший победителей в номинациях «Продукты питания» и «Сельскохозяйственные предприятия», в своей речи в шутку предложил собравшимся поменять форму бизнеса:

Фото: Андрей СМИРНОВ

- Для меня большая честь присутствовать на «Тульском бренде», награждать такие крупные и успешные предприятия региона. Так сложилось что моя работа больше связана со средним и малым бизнесом. Поэтому предлагаю вам всем срочно открыть много-много малых предприятий, и тогда мы сможем с вами плотно сотрудничать! Поддерживать вас. Хочу пожелать вам дальнейших успехов!

Фото: Андрей СМИРНОВ

Признавая важность премии «Тульский бренд» для развития промышленности региона председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов, награждая победителей в номинации «Образование» подчеркнул, что сфера образования сегодня в особенности важна, ибо это основа для грядущих поколений, которым и предстоит создавать новые тульские бренды.

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Руководитель региональной антимонопольной службы Юрий Елагин поздравил победителей в сфере медицины, а председатель ТРО «Опора России» Михаил Глухов - в номинации «Культура и общественные организации».

Председатель ТРО «Опора России» Михаил Глухов

В ответ от самих награжденных прозвучало немало теплых слов: и в адрес организаторов премии «Тульский бренд», и в адрес собравшихся.

Фото: Алексей ФОКИН

Так, генеральный директор АО «Тульский молочный комбинат» Надежда Чумакова, перефразируя знаменитое высказывание Президента РФ, призвала всех покупать «наше, тульское». А генеральный директор ООО ПХ «Лазаревское» Александр Гримуллин, предположил, что премия поддерживает предпринимателей, стимулирует их работать еще лучше.

- Скажу больше, - отметил руководитель отдела продаж ООО «Технический центр «Агрит» Сергей Кулагин, - благодаря «Тульскому бренду» у нас появилась замечательная возможность создавать новые бренды, которые становятся известными на весь мир, как тульские пряники, самовары и оружие.

- Победа в такой премии — сама по себе приятна. Тем более радостно видеть среди присутствующих здесь руководителей предприятий и организаций, которые нам регулярно помогают, - поблагодарила всех директор Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий Лидия Мишкина. - И хотелось бы похвалиться тем, что наш колледж в этом году стал лучшим на международном чемпионате WorldSkills.

Фото: Андрей СМИРНОВ

Победители премии "Тульский бренд - 2019"

Ну, а культурную программу церемонии награждения премии «Тульский бренд» составили выступления аккордеониста-виртуоза Сергея Воробьева, танцевально-барабанного шоу «Drums-71» под руководством Ольги Чекмазовой и солиста областной филармонии Вячеслава Сладкова, а также показ современной коллекции шуб от мехового салона «Наполи» и модельно-продюсерского агентства «Gold Models».

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Партнер премии «Тульский бренд - 2019» - автосалон БМВ.

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ