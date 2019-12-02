2019-12-02T13:28:04+03:00
Общество

«Тульский бренд-2019» назвал лучших

27 ноября прошла торжественная церемония награждения победителей VI ежегодной премии
Поделиться:
«Тульский бренд-2019» назвал лучших (по мнению туляков).«Тульский бренд-2019» назвал лучших (по мнению туляков).Фото: Андрей СМИРНОВ

Премия «Тульский бренд» была учреждена издательским домом «Дом прессы», выпускающим газеты «Комсомольская правда» и «Центр 71», журналы «Золотой квадрат» и «Дом в деталях», но по сути — это знак народного признания.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Потому что победителей выбирают сами туляки, голосуя на сайте n71.ru, заполняли анкеты, размещенные в газете, распространяемые на крупных предприятиях и в киосках «Прессы».

В этом году в результате голосования были определены 53 лучшие компании и предприятия в 12 номинациях: «Оборонные предприятия», «Финансы и страхование», «Промышленные и производственные предприятия», «Сельскохозяйственные предприятия», «Пищевая промышленность», «Строительство и реставрация», «Сфера услуг», «Транспортные услуги и Автомобили», «Медицина», «Образование», «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ», «Общественные организации и Культура».

Открывая торжественную церемонию награждения, генеральный директор ООО «Медиа-Тула» Павел Коренюгин приветствовал всех собравшихся в зале — руководителей промышленных гигантов, директоров предприятий малого и среднего бизнеса, организаций сферы культуры и образования — всех тех, кто был удостоен народного признания:

Генеральный директор ООО «Медиа-Тула» Павел Коренюгин

Генеральный директор ООО «Медиа-Тула» Павел Коренюгин

- Добрый день уважаемые дама и господа! Мы рады приветствовать всех в этом зале на церемонии вручения премии «Тульский бренд – 2019». «Тульский бренд – уважаемая региональная премия, которая выделяет лучшие компании нашего региона. Мы живем в век перемен и трансформации. Когда современные медиа – стали площадкой для диалога современного гражданского общества, на которой люди могут высказывать свои мысли, обозначать и решать проблемы, общаться.

Премия «Тульский бренд» - это площадка для диалога бизнеса с настоящими и потенциальными потребителями товаров и услуг. «Тульский бренд» стал уже доброй традицией: за шесть лет нам удалось выстроить эффективную систему обратной связи между аудиторией и компаниями, работающими на рынке. И каждый год в ноябре мы подводим ИТОГИ этого диалога и награждаем лучшие компании в своих сферах! Хочу выразить слова благодарности всем присутствующим и пожелать дальнейшего развития на благо Тульского региона!

Среди почетных гостей, вручавших дипломы и статуэтки победителям, в церемонии приняли участие представители законодательных и исполнительных органов власти города и области, общественных организаций и госструктур.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров подчеркнул:

- Сегодня мы шестой год подряд чествуем лучшие организации и предприятия области, которые составляют наш золотой фонд.

Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров

Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров

Наш край издавна славится своей уникальной продукцией, которая известна во всем мире — пряники, самовары. Но и сегодня появляется много новых брендов, которые ассоциируются исключительно с Тульским краем. И очень радует, что число таких брендов только увеличивается год от года. Жители Тульской области хранят славные традиции мастерства, любовь к родному краю. А это значит, что у нашего региона большой потенциал развития.

Сергей Николаевич вручил статуэтки и дипломы директорам крупных промышленных и производственных предприятий региона - одной из самых массовых номинаций премии «Тульский бренд».

Вручая награды победителям среди оборонных предприятий и в сфере строительства и реставрации, председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов сказал:

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов

- Дорогие земляки, гости нашего славного города! Хорошо, когда есть возможность наградить всех вас за ваш труд. Тула всегда была связана со строительством государства, его защитой, славна культурной отраслью. Поздравляю всех с тем, что вы здесь собрались. Ваша работа, ваша продукция - это гордость нашего Тульского края.

Весь депутатский корпус Тульской областной думы просил в канун Нового года передать вам слова искренней благодарности за ваш труд. Особенное спасибо оборонщикам, которые сегодня первые в наполнении нашей казны налогами. Хотел бы поднять тост за очень патриотичную премию и за ваши успехи!

Среди почетных гостей церемонии "Тульский бренд" - мэр Тулы Ольга Слюсарева. Чествуя лауреатов премии в номинациях «Финансы и страхование», а также «Сфера услуг», Глава МО г. Тула Ольга Слюсарева подчеркнула:

Ольга Слюсарева наградила лауреатов премии в номинациях «Финансы и страхование» и «Сфера услуг»

Ольга Слюсарева наградила лауреатов премии в номинациях «Финансы и страхование» и «Сфера услуг»

- Уважаемые организаторы и участники мероприятия! От имени депутатов Тульской городской Думы поздравляю вас с этим знаковым событием! Вот уже 6-й раз премия «Тульский бренд» собирает сильнейшие компании нашего региона.

Тульский бизнес – основа развития экономики города и области. Здесь собрались те, кто вносит значительный вклад в наше общее дело, предоставляя тулякам услуги и продукцию самого высокого уровня. Многие из вас завоевали признание не только в предпринимательских кругах, но и получили народную известность: ведь именно туляки выбирали, кто достоин высокого звания «Тульский бренд». А это значит, что вы заботитесь о своей репутации, видите перспективу, и, что самое главное, проявляете социальную ответственность.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Уверена, что все компании, ставшие лауреатами премии, достойны того, чтобы быть брендами и лицами нашего славного города-героя. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей деятельности, а вашим компаниям – процветания!

Дмитрий Миляев стал почетным гостем премии "Тульский бренд" Фото: Алексей ФОКИН

Дмитрий Миляев стал почетным гостем премии "Тульский бренд"Фото: Алексей ФОКИН

В свою очередь, поздравляя победителей премии «Тульский бренд-2019» в номинациях «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ» и «Транспортные услуги и автомобили», глава администрации г. Тулы Дмитрий Миляев приветствовал победителей и отметил, что данное мероприятие — по сути профессиональный праздник для всех здесь собравшихся:

Дмитрий Миляев наградил победителей премии "Тульский бренд-2019" Фото: Алексей ФОКИН

Дмитрий Миляев наградил победителей премии "Тульский бренд-2019"Фото: Алексей ФОКИН

- Вы гордость не только Тулы и Тульской области, но и всей страны. Вас выбирали простые люди, которые живут и работают бок о бок с вами — это очень важно. Еще раз хочется сказать, что все вы огромные молодцы. Вы вносите необходимый вклад в развитие региона. И очень отрадно, что у нас есть предприятия, которые завоевывают высокие места не только на региональном уровне, но и на федеральном. Желаю всем дальнейших успехов и процветания! , - заключил Дмитрий Миляев.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов, награждавший победителей в номинациях «Продукты питания» и «Сельскохозяйственные предприятия», в своей речи в шутку предложил собравшимся поменять форму бизнеса:

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

- Для меня большая честь присутствовать на «Тульском бренде», награждать такие крупные и успешные предприятия региона. Так сложилось что моя работа больше связана со средним и малым бизнесом. Поэтому предлагаю вам всем срочно открыть много-много малых предприятий, и тогда мы сможем с вами плотно сотрудничать! Поддерживать вас. Хочу пожелать вам дальнейших успехов!

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Признавая важность премии «Тульский бренд» для развития промышленности региона председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов, награждая победителей в номинации «Образование» подчеркнул, что сфера образования сегодня в особенности важна, ибо это основа для грядущих поколений, которым и предстоит создавать новые тульские бренды.

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Руководитель региональной антимонопольной службы Юрий Елагин поздравил победителей в сфере медицины, а председатель ТРО «Опора России» Михаил Глухов - в номинации «Культура и общественные организации».

Председатель ТРО «Опора России» Михаил Глухов

Председатель ТРО «Опора России» Михаил Глухов

В ответ от самих награжденных прозвучало немало теплых слов: и в адрес организаторов премии «Тульский бренд», и в адрес собравшихся.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Так, генеральный директор АО «Тульский молочный комбинат» Надежда Чумакова, перефразируя знаменитое высказывание Президента РФ, призвала всех покупать «наше, тульское». А генеральный директор ООО ПХ «Лазаревское» Александр Гримуллин, предположил, что премия поддерживает предпринимателей, стимулирует их работать еще лучше.

- Скажу больше, - отметил руководитель отдела продаж ООО «Технический центр «Агрит» Сергей Кулагин, - благодаря «Тульскому бренду» у нас появилась замечательная возможность создавать новые бренды, которые становятся известными на весь мир, как тульские пряники, самовары и оружие.

- Победа в такой премии — сама по себе приятна. Тем более радостно видеть среди присутствующих здесь руководителей предприятий и организаций, которые нам регулярно помогают, - поблагодарила всех директор Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий Лидия Мишкина. - И хотелось бы похвалиться тем, что наш колледж в этом году стал лучшим на международном чемпионате WorldSkills.

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Победители премии "Тульский бренд - 2019"

Победители премии "Тульский бренд - 2019"

Ну, а культурную программу церемонии награждения премии «Тульский бренд» составили выступления аккордеониста-виртуоза Сергея Воробьева, танцевально-барабанного шоу «Drums-71» под руководством Ольги Чекмазовой и солиста областной филармонии Вячеслава Сладкова, а также показ современной коллекции шуб от мехового салона «Наполи» и модельно-продюсерского агентства «Gold Models».

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Партнер премии «Тульский бренд - 2019» - автосалон БМВ.

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Репортаж с церемонии вручения премии Тульский бренд-2019 .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Первый зампред Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая: У нас есть полезные новинки и для работников, и для работодателей
«Комсомолка» узнала о передовых сервисах в области социального страхования и возможностях, которые теперь есть у жителей нашей страны
Новости 24
Алексей Дюмин: Любите спорт, играйте в хоккей
В ДТП в Тульской области пострадали шестилетняя и семилетняя девочки
В Тульской области столкнулись «Киа» и «Фольксваген»: пострадала двухлетняя девочка
В Тульской области водитель БМВ въехал в дерево
В Туле присвоят гимназии №11 имена российских дипломатов Трояновских
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельностиза 9 месяцев 2019 года в соответствии с МСФО
Тульский «Арсенал» сыграет с московским ЦСКА
В Тульской области сын экс-депутата избил мужчину и угнал его машину
Губернатор Тульской области выразил соболезнования родным погибших в ДТП в Забайкалье
В Туле увеличат пропускную способность проезда Тимирязева
В Тульской области живут около семи тысяч ВИЧ-инфицированных жителей
Погода в Туле 2 декабря: облачно, гололедица и - 3 градуса
В Тульской области при пожаре пострадал человек
В Туле на проезде Тимирязева увеличится зона запрета парковки
Тульский «Арсенал» обыграл «ЦСКА» в молодежном матче
При пожаре в Тульской области эвакуировали 12 человек
За ночь на тульские дороги было высыпано 40 тонн песчано-соляной смеси
Туляк расплатился в магазине поддельной купюрой
Губернский каток в Туле 2 декабря будет закрыт
2 декабря часть Тулы будет обесточена
Погода в Туле 1 декабря: небольшой мороз и без осадков