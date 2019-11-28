Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов: "Туляки вносят вклад в развитие Тульского края"

27 ноября в Туле состоялась ежегодная премия «Тульский бренд», которую организует «Дом прессы». Премия проводится уже шестой год подряд и собирает лидеров региона. Победителей премии туляки выбирают сами с помощью народного голосования.

Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов вручил награды в номинации «Образование».

Фото: Алексей ФОКИН

- Каждый раз, когда мы произносим слова «тульские бренды», представляем конкретные вещи: тульский пряник, самовары, тульское оружие. Но самое главное, что стоят за всем этим люди. Туляки вносят вклад в развитие Тульского края и города-героя Тулы, прославляют Тульскую область далеко за ее пределами. Сегодня мы чествуем учебные заведения, где куют одни из самых лучших кадров для нашей области. Я поздравляю лауреатов премии «Тульский бренд», желаю успехов и процветания! – сказал председатель облизбиркома.

Сюжет с вручения премии "Тульский бренд" смотрите 28 ноября в "Вести Тула" на канале Россия 1 в 20.45 и на Россия24 в 19.30 и 21 час.