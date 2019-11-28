2019-11-28T09:57:40+03:00
Общество

В Туле состоялась церемония вручения премий «Тульский бренд»

По итогу голосования были выбраны 53 ведущие компании региона
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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27 ноября в Туле состоялась ежегодная церемония вручения премий «Тульский бренд». Премия была учреждена 6 лет назад издательским домом «Дом прессы», выпускающим газеты «Комсомольская правда» и «Центр 71», журналы «Золотой квадрат» и «Дом в деталях». Но по сути, награды — это народное признание. Победителей определяют сами туляки, которые голосуют на сайте и заполняют анкеты в газетах.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

По итогу голосования были отобраны 53 лучшие компании и предприятия в 12 номинациях, среди которых «Оборонные предприятия», «Финансы и страхование», «Промышленные и производственные предприятия», «Сельскохозяйственные предприятия», «Пищевая промышленность», «Строительство и реставрация», «Сфера услуг», «Транспортные услуги и Автомобили», «Медицина», «Образование», «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ», «Общественные организации и Культура».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Среди почетных гостей на премии присутствовали: заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, глава МО г. Тула Ольга Слюсарева, глава администрации г. Тулы Дмитрий Миляев, председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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