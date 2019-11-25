Ждать ли тулякам всплеска заболеваемости ОРВИ: комментарий областного Минздрава

Осень и зима – пора эпидемического подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Холодная ветряная погода с частыми температурными скачками и, как следствие - снижению защитных функций организма. Одновременно с подъемом заболеваемости ОРВИ регистрируется рост заболеваемости пневмониями.

Будем болеть? Или - что делать и как предотвратить?

Когда тулякам ждать всплеска респираторно-вирусных заболеваний? И как защититься от этого?

С этими вопросами «Комсомольская правда — Тула» обратилась в Министерство здравоохранения Тульской области.

Комментирует главный внештатный специалист-эпидемиолог регионального министерства здравоохранения Ольга Юдакова.

"В настоящее время эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается спокойной. В области проводится комплекс мероприятий по подготовке к предстоящему сезонному подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ. Продолжается кампания по иммунизации населения против гриппа. Начиная с сентября привита треть жителей области – более 441 тысяч человек.

После вакцинации иммунитет развивается через 14 дней, его продолжительность составляет до 12 месяцев. Поэтому прививка против гриппа требует ежегодного повторения.

С эпидемиологической точки зрения наиболее важна «семейная вакцинация» детей и их родителей. Ежегодная вакцинация против гриппа является лучшим средством профилактики вирусных пневмоний.

Пневмония – это острое инфекционно-воспалительное заболевание легких и нижних дыхательных путей. Его основная опасность заключается в том, что заразиться можно воздушно-капельным путем в местах массового пребывания людей. Отмечается длительный инкубационный период – до 21 дня от момента контакта с больным. Главная причина пневмонии — простуда, с нее чаще всего и начинаются сезонные легочные проблемы. Начинаться болезнь может и без температуры, с обычного кашля. Как правило, заболевают пневмонией, если есть сопутствующая патология, хроническое заболевание или если лечение простуды несвоевременно начато.

Следует помнить, что поставить диагноз, определить степень тяжести заболевания и правильно подобрать терапию может только врач."

Сделайте прививку обязательно, если вы в группе риска

Так же, Ольга Юдакова, отдельно отметила, что вакцинации против гриппа в первую очередь подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания и неблагоприятных осложнений при заболевании. К ним относятся: дети, посещающие дошкольные и образовательные учреждения; лица старше 60 лет; лица, страдающие заболеваниями эндокринной системы (диабет), нарушениями обмена веществ (ожирение), болезнями системы кровообращения (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца), хроническими заболеваниями дыхательной системы (хронический бронхит, бронхиальная астма), хроническими заболеваниями печени и почек; беременные женщины; лица, часто болеющие острыми респираторными вирусными заболеваниями; медицинские работники; работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений; призывники.

Ждать ли всплеска заболеваемости

Напомним, ранее, «Комсомолке» ситуацию с возможным превышением эпидпорога респираторно-вирусных заболеваний, прокомментировали в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области.