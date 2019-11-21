2019-11-21T11:01:24+03:00
Общество

Подъём заболеваемости гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями в Тульской области ожидается в январе 2020 года

На данный момент, ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями в регионе, оценивается Роспотребнадзором, как стабильная. Подъем заболеваемости ожидается с наступлением похолодания.
Дмитрий ОРЛОВ
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Подъём заболеваемости гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями в Тульской области ожидается в январе 2020 годаПодъём заболеваемости гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями в Тульской области ожидается в январе 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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Как сообщило «Комсомолке» Управление Роспотребнавдзора по Тульской области, подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ, в нашем регионе ожидается после Нового года. На данный момент эпидемиологическая ситуация вполне благополучная. Так, в период с 11 по 17 ноября, в Тульской области было зарегистрировано 4229 случаев заболевания ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 39%. Так же ниже эпидпорога и заболеваемость в разрезе отдельных возрастных групп.

Ситуация с внебольничными пневмониями в Тульской области, по итогам с начала года, оценивается Роспотребнадзором, как стабильная. На данное время уровень заболеваемости не превышает ситуации годичной давности и ниже общероссийских показателей. Однако, уже регистрируются случаи заболевания внебольничными пневмониями в детских садах и школах.

Так как подъем заболеваемости внебольничными пневмониями совпадает с увеличением числа хворающих от гриппа и ОРВИ, то исходя из статистики прошлых лет, его стоит ожидать так же в январе 2020 года.

А на прошедшей недели, в Тульской области, был частично приостановлен учебный процесс в 5 классах 5 школ и в 2 группах 2 детсадов.

Продолжается и прививочная кампания в Тульской области. За счёт средств федеральных и региональных средств закуплены противогриппозные вакцины «Совигрипп», «Флю-М», «Гриппол плюс», «Ультрикс» и «Ультрикс Квадри» для взрослых и детей.

Ситуация по заболеваемостью находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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