2019-11-25T10:56:08+03:00
Происшествия

"Легковушка всмятку": В Туле иномарка столкнулась с большегрузами

В результате происшествия никто не пострадал
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Фото: стоп-кадр видеоФото: стоп-кадр видео
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Вечером 24 ноября прошло ДТП около деревни Харино. На 98 км дороги "Калуга - Тула - Михайлов - Рязань" столкнулись легковушка, грузовик и фура.

По предварительным данным, виновником аварии мог стать водитель иномарки. На полосе встречного движения автомобиль столкнулся сначала с грузовиком, а затем с фурой.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

В результате происшествия никто не пострадал. Легковой автомобиль получил серьезные повреждения. Большегрузы оказались в кювете.

Легковушка протаранила грузовик и фуру.Видео: tula.chp

ИСТОЧНИК KP.RU

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