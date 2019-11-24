"Легковушка всмятку": В Туле иномарка столкнулась с большегрузами

Вечером 24 ноября прошло ДТП около деревни Харино. На 98 км дороги "Калуга - Тула - Михайлов - Рязань" столкнулись легковушка, грузовик и фура.

По предварительным данным, виновником аварии мог стать водитель иномарки. На полосе встречного движения автомобиль столкнулся сначала с грузовиком, а затем с фурой.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

В результате происшествия никто не пострадал. Легковой автомобиль получил серьезные повреждения. Большегрузы оказались в кювете.