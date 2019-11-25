Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко: Не хватает хладнокровия и футбольного фарта

24 ноября на Центральном стадионе встретились "Арсенал" и "Краснодар". Игра завершилась проигрышем для канониров.

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко прокомментировал поражение оружейников:

- Интересная была игра. В первом тайме «Краснодар» три раза ударил по воротам, два забил. Это наши грубейшие ошибки. В подборе слабо сыграли в двух моментах. После матча я поблагодарил ребят за игру. В первом тайме должны были сравнять счет. Вратарь «Краснодара» выручил команду. Во втором тайме начали 15 минут в хорошем темпе. Были опасные моменты. Но, к сожалению, этого мало. Раскрою секрет, мы хотели поменять схему еще в первом тайме. Но в последние 10 минут мы практически не пропускали, поэтому решили отложить на второй тайм. Тогда не было смысла держать двух центральных защитников. Решили сначала выпустить Лесового, потом Ломовицкого. Не хватает завершающей стадии атаки. Где-то не хватает хладнокровия. Везения в футболе тоже никто не отменял, футбольного фарта. Но я сказал, что футбольный фарт можно вернуть только через работу.