2019-11-24T18:59:40+03:00
Общество

Тульский "Арсенал" проиграл "Краснодару"

Матч завершился со счетом - 1:2
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Тульский "Арсенал" проиграл "Краснодару". Матч завершился со счетом - 1:2. Игра прошла 24 ноября на Центральном стадионе.

На 7 минуте Вилена забил с передачи Петрова - 0:1. Удвоил счет Петров на 25 минуте, забив мяч в ворота оружейников - 0:2. На 43 минуте Луценко забил головой головой - 1:2.

Во втором тайме счет не изменился.

Отметим, что команды встречались в десятый раз в премьер-лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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