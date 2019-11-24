Тульский "Арсенал" проиграл "Краснодару"
Матч завершился со счетом - 1:2
Фото: Архив "КП"
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Тульский "Арсенал" проиграл "Краснодару". Матч завершился со счетом - 1:2. Игра прошла 24 ноября на Центральном стадионе.
На 7 минуте Вилена забил с передачи Петрова - 0:1. Удвоил счет Петров на 25 минуте, забив мяч в ворота оружейников - 0:2. На 43 минуте Луценко забил головой головой - 1:2.
Во втором тайме счет не изменился.
Отметим, что команды встречались в десятый раз в премьер-лиге.
ИСТОЧНИК KP.RU