2019-11-20T16:11:21+03:00
Звезды

От цветущего ковыля до боев реконструкторов

Музейный комплекс в Моховом государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле» удостоен главного приза VIII Национальной премии Russian Event Awards 2019, прошедшей на днях в Самаре.
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Фото: пресс-служба музея «Куликово поле»Фото: пресс-служба музея «Куликово поле»
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В различных номинациях было представлено более двухсот проектов из 51 региона России, и два зарубежных проекта из Белоруссии и Латвии. Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом завоевал Гран-при как лучший музейно-выставочный комплекс для проведения туристических событий.

В целом номинаций на курсе было больше десяти. Среди них не только военно-исторические, но и даже гастрономические. За победу тулякам пришлось бороться с 12 претендентами. А выступления оценивал экспертный совет, в который вошли такие специалисты как возглавляющий «Музейное товарищество «Вершина» из Татарстана Артур Абдрашитов, организатор Межрегионального фестиваля индустрии событий «Event-Прорыв» Дмитрий Семенов, руководитель проекта «Вызов принят» Игорь Лютенко, ивент-режиссер и церемониймейстер российского масштаба Олег Кузин, генеральный продюсер ивент-холдинга «КнязевЪ» Сергей Князев.

- Премия Russian Event Awards на сегодня является одной и самых престижных в области развития туризма в нашей стране. Мы в конкурсе участвуем уже с 2015 года. В прошлом году дошли до финала, и наш проект «Календарь событий» завоевал 3 место в одной из номинаций. А в этом году мы заявлялись среди «Лучших музейно-выставочных комплексов для проведения туристических событий», и получили Гран-при, - рассказывает защищавшая на финале новые проекты заведующая отделом туризма музея «Куликово поле» Ольга Каширина. - Безусловно, у нас много разных интересных и больших по масштабам площадок, но на этот раз мы решили продвигать самый последний из своих комплексов в Моховом, потому как сегодня он самый современно оснащенный. Критериями оценки служили не только наличие музейной экспозиции, но и всей сопутствующей инфраструктуры прилегающей территории - организация питания, проживания туристов, удобство парковки.

Еще одним важным фактором стала возможность проведения коммерческих мероприятий - различных ивентов для корпоративных клиентов, носящих как бизнес-формат (а в нашем комплексе есть два конференц-зала, большой и малый), так культурно-развлекательный - мастер-классы, интерактивные программы.

Но самое все-таки главное — это мероприятия, которые здесь проводятся. В частности, празднование Дня России на Куликовом поле, годовщины Куликовской битвы, артфестиваль «Цветет ковыль». Есть у нас и отдельная программа для студентов «Хранители будущего», которая проходит в воскресенье, на следующий день после сентябрьской даты. Наряду с глобальными, есть еще рад более мелких акций - на День музеев, Ночь искусств, курсы определенных лекций по военно-исторической тематике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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