2019-11-17T19:39:02+03:00
Звезды

Юбилейные «Шорты» в Тульском Кремле

Состоялась Х Церемония награждения победителей Международного независимого фестиваля коротких фильмов «Шорты».
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Фестиваль "Шорты": награждение победителейФестиваль "Шорты": награждение победителейФото: Алексей ФОКИН
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16 ноября в атриуме Тульского Кремля состоялась Х Церемония награждения победителей Международного независимого фестиваля коротких фильмов «Шорты». На церемонии присутствовали представители регионального правительства. В своём приветственном адресе губернатор Алексей Дюмин отметил, что «за 10 лет фестиваль стал одним из крупнейших конкурсов короткометражного кино в стране». В кинофоруме уже приняли участие более тысячи человек и творческих коллективов из 56 регионов России и 24 стран мира. Продюсер фестиваля Михаил Канаев был награждён Почетной грамотой губернатора Тульской области за вклад в развитие киноискусства. Также он получил и сертификат от главы региона на реализацию творческих проектов. В 2019 году на участие в фестивале было подано 207 заявок. До конкурса были допущены 107 художественных, документальных и анимационных фильмов. В этом году максимальная продолжительность картин было увеличена до 24 минут. На церемонии были награждены призеры и победители в номинациях «Постер», «Трейлер», «Фильм», «Анимация», «Актерская работа», «Операторская работа», «Оригинальный саундтрек», а также детского конкурса «Шортики».

ИСТОЧНИК KP.RU

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