Проверено на себе: С высоты полета воробья над Тулой

Последний раз, признаюсь, на «чертовом колесе» катался лет эдак пять назад. Когда в Белоусовском парке тоже только-только запустили новый аттракцион на Марсовом поле. Естественно, тогда выбрал открытую кабинку, о чем потом пожалел: сильный ветер испортил все впечатления и воспоминания о детском щенячьем восторге от старого колеса обозрения в Чулковском парке. Да-да, я тот человек, который когда-то поднимался на высоту чуть выше шпиля колокольни Щегловского монастыря, у стен которого и располагалась аллея аттракционов...

Новое колесо обозрения в ТулеФото: Алексей ФОКИН

Так что полностью закрытые кабинки колеса обозрения на набережной - мера, продиктованная не только целью безопасности, но и стремлением к комфорту самих катающихся, особенно вот сейчас, в ноябре.

Итак, если вкратце, высота нового «чертова колеса» Тулы - 55 метров. Всего - 24 кабинки, оборудованные кондиционерами и мягкими сидениями. Каждая рассчитана на 6 мест, за исключением той, что предназначена для людей с ограниченными возможностями – а есть и такая. Хотя, если честно, вшестером будет тесновато. Полный оборот колеса обозрения занимает порядка 10 минут.

С учетом того, что аттракцион построили, по сути, на «отрицательной» высоте – то есть ниже находящегося рядом Пролетарского моста, особых надежд насладиться видами новой Казанской набережной не ожидал. В общем-то, зря – как на ладони. Но, если быть честным, то приблизительно полкруга все-таки тратится практически впустую. Конечно, если вы не любитель разглядывать речку и автопарковку возле торгового центра.

Вид на ТулуФото: материалы пресс-служб

Вид в сторону Пролетарского района все-таки портят крайние девятиэтажки, панорама на которые просто шикарна. Впрочем, этот вид неплохо открывается и просто с моста.

Криволучье видно неплохо, но тоже, только с краешка. В отличие от того же «Тулачермета», чьи дымные трубы и гигантские печи доминируют в пейзаже восточного направления. С другой стороны, вид на предприятие не хуже, чем с верхних этажей высоток на Металлургов. Шутка.

Вид на Казанскую набережную. Фото Игорь КопытовФото: материалы пресс-служб

Вот уж что выглядит масштабно, так это микрорайон Левобережный. Несмотря на легкую туманную (а туманную ли?) дымку над ним, реально захотелось побродить по идеально расчерченным улочкам среди новых пятиэтажек. Хотя, картину немного портят башни жилого комплекса «Времена года» на переднем плане, выше которых кабинка колеса не может подняться просто физически… Ну, понятно, в самом выигрышном положении – территория Суворовского училища.

Суворовское училище с высоты птичьего полета. Фото Игорь КопытовФото: материалы пресс-служб

Исторический центр виден хорошо, равно как и все постройки частного сектора на Поповом болоте. Хотя у меня есть сомнения, что кто-то специально решит прокатиться на аттракционе, чтобы разглядеть именно эти места.

Вид на Зареченское направление оставляет желать лучшего. Впрочем, «Большой шлем» - Музей оружия – виден отлично.

Теперь о самих кабинках – все они запираются снаружи, так что высунуться из них во время движения колеса вряд ли представляется возможным, Благодаря кондиционеру внутри комфортно и тепло. Вероятно, летом будет тоже прохладно. Кроме двух диванов есть еще и небольшой столик – очень удобно поставить на него дамские сумочки. По правилам, во время движения с диванчиков вставать запрещено. И это вполне объяснимо – кабинку заметно качает при перемене центра массы.

Кабинка нового колеса обозрения в Туле. Фото: Игорь Копытов

Все кабинки имеют каждая свое название – в честь тульских достопримечательностей и брендов, а внутри на крышку столика нанесена информация с интересными фактами.

Не знаю, как на самом деле обстоят дела с безопасностью, но по заявлениям устроителей аттракциона, он имеет массу степеней защиты и надежности. Например, невозможно застрять и остаться наверху - у каждого из нескольких моторов есть ручной привод, а на случай отключения электричества предусмотрен генератор. С другой стороны, лично мне показалось, что в такой кабинке вполне можно находиться несколько часов подряд без особых неприятных ощущений. Даже на высоте 55 метров.

Кстати, говорят, что в дополнение в штатной подсветке кабинок скоро добавится разноцветная и динамичная, но это, скорее всего, будет интересно тем, кто находится снаружи.

Ну и, наконец, выводы.

Любителей экстрима, привыкших к открытым кабинками старого колеса обозрения в Белоусовском парке, где пусть из-за высоты деревьев уже практически ничего, кроме главной аллеи и не видно, но можно покрутиться вокруг оси, приложив небольшие усилия к механическом рулю, новый аттракцион на набережной, увы, не впечатлит. Желающих насладиться шикарными видами города – скорее всего, тоже. Хотя, если запастись хорошим биноклем, ситуация может быть спасена.

Для гостей Тулы – это неплохой бюджетный вариант осмотреть обновившийся в последние пару лет исторический центр с минимальными затратами времени. Ну, и впечатлиться индустриальными гигантами города.

Зато новое «чертово колесо» должно понравиться тем, кто хочет уединиться в необычной атмосфере высоты полета воробья – по мнению орнитологов, в городских условиях она составляет как раз около 50 метров – с ненавязчивой подсветкой над сияющим в вечерней темноте городом. Уж что-что, а романтика обеспечена. Особенно, если выбрать не самый поздний час работы аттракциона и рабочий, а не выходной день, когда поток посетителей будет явно выше. Тем более, что есть специальная кабинка для молодоженов с соответствующей атрибутикой.

И все-таки людям с боязнью высоты, как бы ни выглядела защищенной кабинка нового аттракциона, я бы не рекомендовал испытывать новые ощущения.

Игорь КОПЫТОВ

Фото: Игорь КОПЫТОВ, Алексей ФОКИН