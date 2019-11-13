На благо инвестиционной привлекательности региона

Одна из причин - грамотный подход к процедурам оценки регулирующего воздействия и экспертизы в регионе.

Что представляет собой институт оценки регулирующего воздействия (ОРВ) и экспертизы нормативных правовых актов? Как эти процедуры помогают в создании благоприятных условий для притока инвестиций и ведения бизнеса на федеральном и региональном уровне.

Григорий ЛаврухинФото: Алексей ФОКИН

Об этом и не только расскажет заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин.

- Григорий Викторович, расскажите о значении и целях проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы правовых актов в Тульской области.

- Значение этих процедур велико. В ходе проведения процедуры оценки регулирующего воздействия обеспечивается право тех людей, интересы которых напрямую затрагивает предлагаемое правовое регулирование, на свободный доступ к объективной информации о существующей проблеме и способах ее решения.

Цель процедуры ОРВ - выявление в проекте нормативного правового акта (в случае экспертизы – в действующем НПА) положений, вводящих избыточные обязанности, запреты или ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Тульской области. Говоря простыми словами, эти процедуры снимают лишние ограничения или обязанности для предпринимателей или инвесторов, тормозящие бизнес-процессы или другие действия.

- Если подойти к вопросу более масштабно, ОРВ в итоге здорово экономит время, ускоряет важные для региона процессы, а значит и принятие решений по многим вопросам?

- Конечно! Процедуры ОРВ дают целый ряд преимуществ, приносят ощутимые выгоды. Во-первых, они повышают качество нормотворческой деятельности. Во-вторых, ощутимо снижают издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, экономят бюджетные средства.

В- третьих, улучшают деловой климат в целом, повышают инвестиционную привлекательность региона. И в результате, что крайне важно, повышают доверие людей и бизнеса к принимаемым государством решениям.

- Кто может поучаствовать в обсуждении концепции правого регулирования?

- Такое право предоставляется региональным объединениям предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также всем заинтересованным субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности. Публичные консультации - один из ключевых моментов в проведении ОРВ и экспертизы. На этом этапе орган-разработчик размещает проект готовящегося НПА или уже действующий НПА в открытом доступе, предоставляя региональным объединениям предпринимательской и инвестиционной деятельности возможность поучаствовать в обсуждении концепции предлагаемого правового регулирования. Затем все поступившие предложения рассматриваются и анализируются. В итоге мы видим объективную позицию общества в отношении созданного или уже действующего нормативного правового акта.

- Как давно в регионе работает такая схема оценки?

- Тульская область приступила к внедрению института ОРВ с 2013 года. За это время уполномоченным органом (министерством экономического развития Тульской области) создана и поддерживается в актуальном состоянии вся необходимая нормативная правовая и методическая база, касающаяся развития институтов ОРВ и экспертизы в Тульской области, регулярно оказывается консультативная поддержка региональным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, ведется информационное сопровождение на общероссийском информационном интернет-портале orv.gov.ru.

- В каких сферах работают процедуры ОРВ?

- Оценка регулирующего воздействия распространяется на такие области нормотворчества, как:

1. регулирование инвестиционной деятельности;

2. регулирование предпринимательской деятельности;

3. регулирование иных общественных отношений, участниками которых являются либо могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Области нормотворчества, на которые ОРВ не распространяется:

- проекты законов Тульской области, проекты НПА представительных органов МО, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих региональные/местные налоги и сборы, налоговые ставки по федеральным налогам;

- проекты законов Тульской области, проекты НПА представительных органов МО, регулирующих бюджетные правоотношения;

- проекты нормативных правовых актов Тульской области, устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государственному регулированию цены на продукцию, товары, услуги, торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с ФЗ, определяющими порядок ценообразования в области регулируемых цен, торговых надбавок к таким ценам на продукцию, товары, услуги;

- проекты нормативных правовых актов Тульской области, разработанных в целях ликвидации ЧС природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

- Процедуры ОРВ работают на территории всего Тульского региона?

- В рамках формирования комфортной инвестиционной среды процедура ОРВ внедрена и в муниципальных образованиях Тульской области. В Законе Тульской области от 02.12.2014

№ 2245-ЗТО «О регулировании вопросов оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Тульской области» закреплен перечень муниципальных районов и округов, где обязательно проведение ОРВ. В нем находятся МО г. Алексин, МО Богородицкий район, МО г. Донской, МО г. Ефремов, МО Киреевский район, МО г. Новомосковск, МО Узловский район, МО Щекинский район.

- Система каким-то образом совершенствуется? И обучают ли работать по ней необходимых специалистов?

- Любой процесс должен развиваться и обновляться с целью усиления эффективности. Это касается и процедуры ОРВ. В 2018 году для повышения результативности проведения процедур ОРВ и экспертизы внесены изменения в региональное законодательство, предусматривающие дифференцированный подход к проведению ОРВ в зависимости от степеней регулирующего воздействия положений, содержащихся в проектах нормативных правовых актов.

Регулярно проводятся обучающие семинары для органов местного самоуправления и органов исполнительной власти Тульской области с целью обучения процедурам ОРВ и экспертизы.

- Каковы результаты работы в этом направлении?

- Только за 2018 год ОРВ проведена в отношении 58 проектов НПА, экспертизу прошли 4 НПА, по результатам которой, с учетом поступивших в ходе публичных консультаций предложений, внесены изменения в 2 нормативно-правовых акта. На муниципальном уровне в 2018 году процедуру ОРВ прошли 92 НПА, экспертизу – 69 НПА.

Кстати, в Рейтинге качества осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в субъектах Российской Федерации по итогам 2018 года Тульская область вошла в группу «Хороший уровень».

На текущий момент процедуру ОРВ прошел 41 региональный проект НПА, экспертизу – 2 действующих НПА. Готовится экспертиза еще 3-х действующих НПА. Так что положительные результаты этой работы безусловны.