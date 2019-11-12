За успехи в учебе – поездка в Питер

Поездка в Северную столицу для отличников, победителей олимпиад, конкурсов и соревнований международного, всероссийского, регионального уровней организована по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина в качестве поощрения за успехи в учебе.

Татьяна РыбкинаФото: Алексей ФОКИН

- Идея поездки зародилась в октябре, когда в Туле во время проведения Российско-финского музейного саммита состоялась встреча губернатора Тульской области Алексея Дюмина с руководителями ведущих музеев России, в т. ч. и Петергофа. И вот юные туляки уже отправились в насыщенную и познавательную поездку, - говорит министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. - Это большое событие – ранее такого не было! В составе группы ребята из пяти районов области - в том числе Щекинского, Дубенского, Суворовского - это 60 человек - победители олимпиад, конкурсов, те, кто стремится получить знания, хорошее образование и кто уже показал себя. Некоторые впервые посетят Санкт-Петербург. Я думаю, что для них это будет дополнительной мотивацией к развитию. Программа насыщенная: дети увидят сердце дворцовой императорской России - Петергоф, дворец, парк, фонтаны, Ораниенбаум, прикоснутся к истории Отечества. Это эксклюзивный туристический экскурсионный тур для ребят из нашего региона.

Но знаменитые дворцы и мосты, фонтаны и знаковые исторические места, — далеко не все, что увидят тульские школьники в городе на Неве. Их ждет посещение Санкт-Петербургского цирка, обзорная экскурсия по городу, специальные интерактивные программы. При организации поездки предприняты все меры по обеспечению безопасности: юных туляков сопровождает медицинский и педагогический персонал, их ждут комфортабельные поезда и экскурсионные автобусы.

6 ноября корреспонденты «КП» на Московском вокзале провожали ребят в путешествие в Санкт-Петербург.

…До отправления поезда менее получаса, все в предвкушении поездки: на перроне атмосфера радости, но и некоторое волнение тоже присутствует:

Елизавета, ученица Яснополянского образовательного комплекса им. Л. Н. ТолстогоФото: Алексей ФОКИН

- Я ни разу не была в Питере, очень жду первой встречи с этим замечательным городом, - делится впечатлениями Елизавета, ученица Яснополянского образовательного комплекса им. Л. Н. Толстого. – Количество исторически важных мест в Санкт-Петербурге велико, буду рада увидеть их уникальную красоту. Жду интересных экскурсий, новой информации для себя и, конечно же, положительных эмоций!

Павел вместе с товарищами тоже отправился в ПитерФото: Алексей ФОКИН

- Программа путешествия интересная, - вступает в разговор ее коллега по учебному заведению Павел. – С нетерпением жду знакомства с Петергофом. Меня Питер завораживает архитектурой и богатой историей. Уверен, что поездка оставит неизгладимый след в нашей памяти. Спасибо губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину за такой чудесный подарок!

Проводить ребят в познавательный тур пришла и министр образования Тульской области Алевтина Шевелева:

Алевтина ШевелеваФото: Алексей ФОКИН

- Санкт-Петербург – уникальный город, настоящий культурный храм России, который перенес на себе важнейшие исторические эпохи и события нашего государства. Сегодня стартует значимая поездка для юных туляков, которая станет настоящим подарком и своеобразным продолжением осенних каникул: ребята это заслужили своим усердием в учебе и общественной жизни.

Кстати, по словам Татьяны Рыбкиной, у таких поездок есть шанс стать регулярными, значительно расширив свою географию:

- Мы очень надеемся, что такие путешествия в мир культуры продолжатся: наш губернатор всегда активно ратует за создание условий для развития ребят, организации походов в кино, в театр, поездок за пределы Тульской области. Мы будем работать, чтобы создать постоянно действующую программу, когда дети на каникулах смогут выезжать не только в Санкт-Петербург, но и в другие богатые достопримечательностями места.