2019-11-12T17:16:49+03:00
Общество

Тяжёлая техника на Зеленстрое в Туле: слом капитальных конструкций всё-таки начался

После того, как собственникам домов суд отказал в апелляции, судебные приставы приступили к демонтажным работам
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Соловьиный проезд в Туле хотят расширятьСоловьиный проезд в Туле хотят расширятьФото: Алексей ФОКИН
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12 ноября, в Туле, на Зеленстрое, судебные приставы приступили к «освобождению незаконно занятых земельных участков от кирпичного ограждения и хозяйственных построек». «Незаконные постройки», теперь уже располагались, в Соловьином проезде и представляли собой капитальные заборы частных домовладений и элементы ландшафтного дизайна на участках. Официально данная территория относится к ТСН «12 лет Октября» (Товарищество собственников недвижимости).

На Соловьином проезде в Туле работает спецтехника Фото: Алексей ФОКИН

На Соловьином проезде в Туле работает спецтехникаФото: Алексей ФОКИН

Претензии к собственникам местной недвижимости начались у органов власти ещё несколько лет назад. Общий их смысл — заборы «вылезли» за пределы допустимой им, исходя из кадастра, территории и заняли существенные пределы проезжей части.

Суд вынес предписание к собственникам свои сооружения демонтировать в 2018 году. Однако, жители Соловьиного с таким порядком вещей не согласились и судебное решение обжаловали. Но Фемида осталась неизменной и доводы от ТСН не приняла. Домовладельцам ещё раз напомнили, что от «несанкционированных строений» надо избавляться.

Однако, они в свою очередь это постановление просабатировали, просто напросто его не исполнив. Тогда, судебные приставы-исполнители, уже в свою очередь, подогнали днём, 12 ноября, тяжёлую строительную технику и решили вопрос радикально, превратив «постройки раздора» в груды мусора. Также обитателям этой части Зеленстроя были выписаны штрафы за то, что сначала всё это они построили, а потом ещё и не поломали это всё своими силами.

Соловьяный проезд станет проезжей частью не только для местных жителей Фото: Алексей ФОКИН

Соловьяный проезд станет проезжей частью не только для местных жителейФото: Алексей ФОКИН

Действия приставов здесь регламентировались в соответствии с Федеральным Законом «Об исполнительном производстве». Так же были составлены и протоколы по ч. 1, ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»).

После того, как «соответствующей специализированной организацией» был произведён «в рамках исполнительного производства демонтаж двух объектов», один из местных домовладельцев приступил к разбору своих конструкций самостоятельно, не дожидаясь бульдозеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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