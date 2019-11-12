Владимир Кузьмин зажёг в Туле

11 ноября в Туле, в ГКЗ, состоялся концерт легендарного российского музыканта Владимира Кузьмина. Он исполнил все свои хиты, ставшие уже классикой отечественной музыки - «Когда нам было 17 лет», «5 минут от дома твоего», «Сибирские морозы», «Сказка в моей жизни», «Когда меня ты позовёшь», «Пристань твоей надежды», «Эй, красотка», «Семь морей», «Симона» и многие другие бессмертные композиции.

Публика встречала легендарного рокера тепло и с восторгом. Владимир Кузьмин «отжёг и порвал зал» - был в прекрасной форме, «бодрячком», великолепно сочетая это с имиджем «старого рокера». Фан-клуб атаковал Владимира у сцены, завалив цветами и подарками, среди которых были и традиционные тульские пряники.

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Стоит отметить, что творческий путь Кузьмина тесно связан с Тулой. В 80-е годы Владимир Кузьмин работал в Тульской филармонии, где собрал совместно с Александром Барыкиным новый состав рок-группы «Карнавал». Команда была основана ими в 1979 году. В 80-е активно гастролировала по СССР с другим легендарным коллективом Тульской филармонии — ВИА «Красные Маки».

Когда в этом году, на День города, перед туляками выступал друг Кузьмина, другой легендарный рокер Александр Иванов (группа «Рондо»), то он вспоминал со сцены, как приезжал в гости в Тулу к Владимиру и «они здорово зажигали». Иванов тогда даже поднял со сцены бокал коньяка за своего друга и пожелал тулякам, чтобы он как можно скорее посетил наш город с концертом. Желание Иванова и туляков сбылось.

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