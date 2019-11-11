Как «Зенит» «Арсенал» побеждал

Как только стал известен календарь чемпионата, этот домашний матч сразу стал с пометкой «самый» в осенней части сезона. Во-первых, в гости едет самая сильная команда России, во-вторых, все ждали на поле игрока под номером 22 (Дзюбу), в-третьих, так сложилось, что после середины сезона «Зенит» и «Арсенал» шли на тех же местах, что и финишировали в прошлом (Зенит на 1, Арсенал на 6). Статистика личных встреч упорна была на стороне «Зенита» после 10 противостояний, питерцы побеждали 6 раз, против 3 побед «канониров» и 1 раз зафиксировали ничью, зато какую. Все болельщики помнят прошлогодние домашние игры, когда весной команды разошлись 3:3, а в декабре 2018 года туляки обыграли «Зенит» со счетом 4:2. Ну и конечно, незабываемая победа «Арсенала» в Санкт-Петербурге, когда туляки выбили «Зенит» из Кубка России. Подливало и масло в огонь безвольное поражение «Зенита» в Лиги чемпионов, и победа «Арсенала» над «Спартаком» в предыдущем туре Премьер- Лиги. Так что надежда на успешный исход поединка явно присутствовала.

Фото: Алексей ФОКИН

Надежда

Как только раздался стартовый свисток арбитра, «Зенит» принялся нагружать оборону туляков. А Дзюба, вытаптывая не только газон, но и соперников, пытался своими действиями реализовать игровое преимущество. Отдавая должное канонирам, отбив первый порыв, они сами создали несколько моментов у ворот «Зенита». В целом, к середине тайма постепенно выравнивая игру, а главное плотно и жестко встречая атаки соперников. И в какой-то момент казалось, что если чуть-чуть прибавить в скорости и азарте, уйти от ненужных поперечных передач, то успех придет… Но ни скорости, ни азарта «Арсенал» не предложил сопернику, а к концу тайма и вовсе сдулся под давлением «Зенита». Болельщики же на трибунах нервно считали минуты, надеясь не получить гол в раздевалку.

Класс есть класс

Все поменял выход Себастьяна Дрюсси, не зря он так активно разминался в перерыве. Видимо, тренер «Зенита» Сергей Семак, который весь первый тайм провел возле кромки поля, точно нащупал слабое место туляков. «Зенит» стал динамичнее и резче, раз за разом продавливая оборону «Арсенала». Прорывы питерцев по правому флангу с подачей в центр штрафной туляков становились все чаще и опаснее. Напряжение нарастало, болельщики вскакивали, кричали и между собой обсуждали, что срочно нужна замена, иначе гол в наши ворота - дело времени.

НО… Тренер «Арсенала» Игорь Черевченко промолчал, а «Зенит» забил. Хорошо, технично, высококлассно! На 63 минуте Сердар Азмун замкнул прострел Вячеслава Караваева. С правого, с того же правого фланга, о котором весь стадион кричал команде и тренеру! По трибунам пролетел вздох разочарования и на какое-то мгновение стало казаться, что все! Мы бессильны и дальше соперник нас разорвет! А «Зенит», славно улавливая атмосферу стадиона, ринулся вперед, пытаясь нарастить свое преимущество. Тут и фанаты «Зенита» активно включились в процесс: бой барабана, пиротехника и кричалки только добавляли питерцам уверенности. Кстати, меры безопасности перед матчем были беспрецендентными. И это дало свои результаты: сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили правопорядок и все прошло без внештатных ситуаций.

Фото: Алексей ФОКИН

Повод задуматься

НО сначала «Зенит» растранжирил свои голевые моменты, а потом и «Арсенал», собравшись, побежал отыгрываться. В этот момент весь стадион был на поле со своей командой: вскакивая, приговаривая, ругаясь, размахивая руками, кто как мог пытался передать свой заряд игрокам. И опять в этот момент все ждали тренера. Что вот-вот он сделает пару замен, и мы выхватим так нужную нам ничью. Не случилось, не сбылось… В итоге 0:1, «Зенит» отрывается от преследователей, а «Арсенал» опускается на 7 строчку в турнирной таблице.

Что дальше? Дальше - очень тревожно и даже боязно. До зимнего перерыва тулякам предстоят 3 игры и все с командами, борющимися за верхние строчки турнирной таблицы. Это домашние игры с «Краснодаром» (24.11) и «Локомотивом» (06.12), с «ЦСКА» на выезде (02.12). Учитывая, что статистика встреч с этими клубами явно не в нашу пользу, а последние игры «Арсенала» заставляют все чаще задуматься о необходимой замене тренера, не удивлюсь, если весеннюю часть чемпионата туляки начнут в борьбе за сохранение прописки в Премьер-Лиге. Сейчас от 15 строчки нас отделяют всего 4 очка, а от стыковых игр и вовсе 2. Ждем-с.