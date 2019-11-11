Прямая линия с "Комсомолкой": Задай вопрос эндокринологу

Задай вопрос эндокринологу

Какой бывает диабет? Всегда ли избыточный вес приводит к развитию диабета? Действительно ли нас ждёт эпидемия диабета? Так ли опасен сахарный диабет?

На эти и другие вопросы ответит врач-эндокринолог, врач УЗИ, врач высшей категории Макарова Оксана Викторовна в четверг, 14 ноября, с 16.00 до 17.00.

Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты kp@tula-pressa.ru.