Прямая линия с "Комсомолкой": Задай вопрос эндокринологу
На вопросы туляков ответит врач-эндокринолог, врач УЗИ, врач высшей категории Макарова Оксана Викторовна
Задай вопрос эндокринологу в ТулеФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Задай вопрос эндокринологу
Какой бывает диабет? Всегда ли избыточный вес приводит к развитию диабета? Действительно ли нас ждёт эпидемия диабета? Так ли опасен сахарный диабет?
На эти и другие вопросы ответит врач-эндокринолог, врач УЗИ, врач высшей категории Макарова Оксана Викторовна в четверг, 14 ноября, с 16.00 до 17.00.
Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты kp@tula-pressa.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU