2019-11-11T11:03:43+03:00
На здоровье

Прямая линия с "Комсомолкой": Задай вопрос эндокринологу

На вопросы туляков ответит врач-эндокринолог, врач УЗИ, врач высшей категории Макарова Оксана Викторовна
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Задай вопрос эндокринологу в ТулеЗадай вопрос эндокринологу в ТулеФото: Алексей ФОКИН
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Задай вопрос эндокринологу

Какой бывает диабет? Всегда ли избыточный вес приводит к развитию диабета? Действительно ли нас ждёт эпидемия диабета? Так ли опасен сахарный диабет?

На эти и другие вопросы ответит врач-эндокринолог, врач УЗИ, врач высшей категории Макарова Оксана Викторовна в четверг, 14 ноября, с 16.00 до 17.00.

Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты kp@tula-pressa.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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