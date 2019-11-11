2019-11-11T10:45:41+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал»: проиграл «Зениту», но зато в топ-5 по поддержке болельщиков

Подсластить послевкусие от горечи поражения «Арсенала» в игре с питерским «Зенитом», тульским болельщикам могут статические данные.
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Поддержать свои команды на стадион «Арсенал» пришли 16095 болельщиковПоддержать свои команды на стадион «Арсенал» пришли 16095 болельщиковФото: Алексей ФОКИН
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Состоявшийся в воскресенье, 10-го ноября, в Туле матч вошёл в топ-5 по числу зрителей в 16-м туре РПЛ (8-10 ноября). Согласно данным портала «ТурСтат», игра в Туле стала 4-й по посещаемости в туре.

Девушки активно разогревали болельщиков перед матчем Фото: Алексей ФОКИН

Девушки активно разогревали болельщиков перед матчемФото: Алексей ФОКИН

Поддержать свои команды на стадион «Арсенал» пришли 16095 болельщиков. В топ-5 игр по посещаемости в туре вошли матчи в Ростове-на-Дону, Москве, Туле и Сочи.

Тульские болельщики активно поддерживали родную команду Фото: Алексей ФОКИН

Тульские болельщики активно поддерживали родную командуФото: Алексей ФОКИН

Сейчас тульский «Арсенал» занимает 7-е место в турнирной таблице с 19 очками. Следующий матч «оружейники» проведут 24 ноября с «Краснодаром» в Туле. Начало в 16:30.

Болельщики "Зенита" первый тайм поддерживали команду голым торсом Фото: Алексей ФОКИН

Болельщики "Зенита" первый тайм поддерживали команду голым торсомФото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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