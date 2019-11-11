Тульский «Арсенал»: проиграл «Зениту», но зато в топ-5 по поддержке болельщиков

Состоявшийся в воскресенье, 10-го ноября, в Туле матч вошёл в топ-5 по числу зрителей в 16-м туре РПЛ (8-10 ноября). Согласно данным портала «ТурСтат», игра в Туле стала 4-й по посещаемости в туре.

Девушки активно разогревали болельщиков перед матчемФото: Алексей ФОКИН

Поддержать свои команды на стадион «Арсенал» пришли 16095 болельщиков. В топ-5 игр по посещаемости в туре вошли матчи в Ростове-на-Дону, Москве, Туле и Сочи.

Тульские болельщики активно поддерживали родную командуФото: Алексей ФОКИН

Сейчас тульский «Арсенал» занимает 7-е место в турнирной таблице с 19 очками. Следующий матч «оружейники» проведут 24 ноября с «Краснодаром» в Туле. Начало в 16:30.