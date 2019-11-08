11 и 12 ноября - акция Сбербанка «Зеленый день». Не пропустите выгоду!

Он рассказал о выгодных предложениях, которые ждут клиентов Сбербанка в течение «Зеленого дня» в 2019 году.

Напомним, что 12 ноября Сбербанк отметит свой 178-й день рождения. В связи с этим событием в этом году продолжается традиция проведения «Зеленого дня» — самого выгодного дня в году для клиентов банка.

- Сегодня Сбербанк – больше, чем банк, - отметил в ходе брифинга Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко. - Мы предлагаем нашим клиентам не только продукты банка, но и целый спектр возможностей, предоставляемых компаниями экосистемы банка – приобрести товары, отправить посылку, заказать доставку еды из ресторанов, получить дистанционную консультацию врача, воспользоваться услугами мобильной связи. Экосистема Сбербанка регулярно пополняется новыми возможностями.

- Сергей Васильевич, как Тульское отделение участвует в акции «Зеленый день»?

- Очень активно! Скажу пару слов об акции в целом: это масштабное мероприятие – российский аналог «Черной пятницы». О подробностях акции, специальных предложений и о компаниях-участниках можно узнать на сайте: www.sberbank.ru/178

Все участники акции предложат специальные условия на свои товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни проведения акции «Зелёный день»: 11 и 12 ноября — для частных клиентов, с 11 по 17 ноября — для корпоративных клиентов.

Клиенты Тульского отделения в эти дни могут воспользоваться всеми основными предложениями банка для розничных и корпоративных клиентов:

1. потребительский кредит с минимальной ставкой от 11,1 % годовых сроком до 5 лет;

2. скидки до 17,8% в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков — партнеров Сбербанка (для получения скидки пользователям «ДомКлик» необходимо 11 и 12 ноября 2019 года включительно забронировать квартиру, участвующую в программе, совершив звонок через сайт или мобильное приложение с помощью телефонии ДомКлик. Новостройки, участвующие в акции, будут отмечены специальным значком с указанием размера скидки на DomClick.ru

3. оплата штрафов за нарушение ПДД в Сбербанк Онлайн без комиссии;

4. повышенный кешбэк 10% по новым бизнес-картам;

5. скидка 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов;

6. возврат до 100% бонусов СПАСИБО за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности («Республика», «Л’Этуаль», «Литрес», сеть аптек «НЕОФАРМ» и др.);

7. скидка до 50% на ряд страховых продуктов СК «Сбербанк страхование» и СК «Сбербанк страхование жизни».

- Каковы основные предложения компаний экосистемы Сбербанка?

- Речь идет о следующих бонусах:

1. Онлайн-кинотеатр Okko предоставит всем бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов. 11 и 12 ноября не забудьте зайти на сайт ОККО и зарегистрироваться!

2. Маркетплейс «Беру!» подготовил к празднику распродажи со скидкой до 50%. Кроме этого, если вы участник программы Спасибо от Сбербанка, покупки в «Беру!» порадуют вас дополнительным кешбэком.

3. Медицинский сервис DocDoc предложит консультации врачей со скидкой до 24%.

Для акции «Зелёный день» подготовили скидки и партнеры акции, в том числе федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые услуги и другие. Среди них: «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас», Simple, Bosco, Samsung, «Крокус Групп», «Иль де Ботэ», «Дочки-Сыночки», Daimler, «Авилон», Huawei, Philips, New Balance, «Газпром нефть», «Гемотест», Skyeng и многие другие.

- Безусловно, что в таком разнообразии выгодных предложений каждый клиент найдет что-то интересное именно для себя.

- Конечно, это и есть наша главная задача! Уверен, каждая акция и каждая услуга найдет свою аудиторию. Мы всегда рады клиентам и особенно приятно, что в свой день рождения можем порадовать их привлекательными предложениями.

Напомню, что впервые акция «Зеленый день», в ходе которой были предложены программы и услуги по сниженным ценам, прошла в 2018 году. Тогда же было принято решение сделать этот день традиционным днем скидок. Сбербанк меняет традиционные представления о праздновании дня рождения, мы не принимаем подарки сам, а дарим их клиентам, сотрудникам и партнерам. Первый «Зеленый день» стал удачным для всех: участники смогли получить качественные услуги и товары по аукционной стоимости, партнеры отметили рост продаж в разы, банк получил рекордный объем заявок на кредиты и увеличил продажи продуктов компаний своей экосистемы. В прошлом году предложениями компаний — участников акции «Зеленый день» воспользовалось более 2,5 млн жителей России. Это серьезная цифра. Надеемся, что и в этом году наши клиенты с удовольствием откликнутся на выгодные предложения Сбербанка!

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