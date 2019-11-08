2019-11-08T11:11:36+03:00
Общество

В Тулу приедет главный Дед Мороз России

Ждем новогоднего волшебника в гости 14-15 декабря
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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8 ноября в Тулу пришла радостная новость — по уже сложившейся традиции в наш город приедет главный Дед Мороз России из Великого Устюга! Ждем новогоднего волшебника в гости 14-15 декабря. Всего Дед Мороз посетит 28 российских городов, в числе которых и Тула.

Вместе со своими помощниками Дед Мороз навестит детей в больницах и социальных учреждениях, поздравит ребят, лишенных родительского тепла, исполнит их новогодние желания. Не оставит без внимания Дедушка и малообеспеченные и многодетные семьи. Всех ждут новогодние подарки и сюрпризы. Напомним, что за три года своих новогодних путешествий главный российский Дед Мороз проехал 40 000 километров, посетил более 260 социальных учреждений и 220 малообеспеченных и многодетных семей, подарил 325 тонн подарков.

Партнерами акции стали благотворительные организации и десятки компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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