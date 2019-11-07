В Туле начались торжественные мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел

Лучшим сотрудникам и подразделениям полиции области получили из рук начальника УМВД России по Тульской области Сергея Галкина награды за отличие в оперативно-служебной деятельности

Напомним, что в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, 6 ноября, прошёл ряд мероприятий. В Туле слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД приняли Присягу и стали полноправными полицейскими Патрульно-постовой службы. Торжественная церемония состоячлась в Государственном музее оружия.

В Николо-Зарецком храме Тулы прошла панихида по сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. После панихиды состоялась встреча начальника УМВД Сергея Галкина с членами семей погибших сотрудников.

А в Новомосковске состоялось открытие памятной доски погибшему 11 февраля 2016 года в командировке на Северном Кавказе старшему сержанту полиции Дмитрию Мальцеву. Памятная доска находится фасаде школы №2, где он учился.