2019-11-07T12:05:35+03:00
Общество

В Туле начались торжественные мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел

В Туле на площади возле здания УМВД по Тульской области состоялся торжественный парад, посвящённый Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.
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В Туле начались торжественные мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних делВ Туле начались торжественные мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних делФото: Алексей ФОКИН
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Лучшим сотрудникам и подразделениям полиции области получили из рук начальника УМВД России по Тульской области Сергея Галкина награды за отличие в оперативно-служебной деятельности

Напомним, что в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, 6 ноября, прошёл ряд мероприятий. В Туле слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД приняли Присягу и стали полноправными полицейскими Патрульно-постовой службы. Торжественная церемония состоячлась в Государственном музее оружия.

В Николо-Зарецком храме Тулы прошла панихида по сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. После панихиды состоялась встреча начальника УМВД Сергея Галкина с членами семей погибших сотрудников.

А в Новомосковске состоялось открытие памятной доски погибшему 11 февраля 2016 года в командировке на Северном Кавказе старшему сержанту полиции Дмитрию Мальцеву. Памятная доска находится фасаде школы №2, где он учился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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