Заложить основу экономической стабильности региона

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Цель форума - формирование благоприятной деловой среды для кооперации малого бизнеса с крупными промышленными объединениями, внедрения цифровых технологий на малых и средних производствах, увеличения доли экспорта в Тульском регионе.

Актуальность мероприятия подчеркнуло большое число участников: представители около 15 крупных предприятий, более 200 руководителей и ведущих специалистов производственных компаний региона, представители Корпорации МСП, Торгово-промышленной палаты России. Форум сопровождала выставка продукции малых и средних предприятий Тульской области.

Участников и гостей приветствовал первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев. Он зачитал приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина:

- Наши производители регулярно участвуют в ведущих международных выставках и форумах, а тульские товары поставляются в десятки стран мира.

Все это возможно благодаря тесному сотрудничеству правительства Тульской области, промышленников и научной школы региона.

Наша совместная работа дает заметный результат – сегодня в индустрии активно используются цифровые технологии, развивается кооперация предприятий. Это позволяет малым и средним компаниям эффективнее выходить на мировой рынок.

На сегодняшнем форуме собрались как представители крупных предприятий, так и индивидуальные предприниматели. Вместе вы закладываете прочную основу экономической стабильности региона.

Поддержки станет больше

Центральным событием форума стало пленарное заседание. Здесь участники обсудили основные проблемы представителей бизнеса, дальнейшее развитие экономического потенциала региона, возможности и дальнейшее развитие производственного инжиниринга в Тульской области, возможные меры государственной поддержки.

Так, в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», правительство Тульской области с 2020 года введет две новые формы оказания помощи представителям бизнеса. Речь идет о субсидировании первого платежа по договору лизинга и субсидировании затрат на приобретение и модернизацию оборудования. На каждое в бюджете региона предусмотрено по 20 млн рублей.

- Планируется, что величина субсидий составит до 1 млн рублей на одного получателя. Согласно подсчетам, по каждому направлению поддержку смогут получить не менее 20 компаний. Ими станут промышленные, сельскохозяйственные и IT-компании, - рассказал председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав РомановФото: Алексей ФОКИН

Кооперация и цифровизация

В рамках форума состоялись круглые столы по важным вопросам промышленной отрасли.

Тема первого - «Укрепление кооперации производственных связей». Участники обсудили взаимодействие малого и среднего бизнеса и крупных предприятий, формирование благоприятной деловой среды для тесного сотрудничества, разобрали возможности для его осуществления.

Второй круглый стол был посвящен цифровизации в промышленности. Участники рассмотрели возможности и условия внедрения цифровых технологий на малых и средних производствах, обсудили базовые направления и основные «сквозные» технологии программы «Цифровая экономика».

По результатам обсуждений на форуме «ТулаПром-2019» представители ряда компаний провели переговоры и заключили выгодные соглашения на B2B-площадках.