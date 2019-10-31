2019-10-31T17:23:13+03:00
Звезды

В Туле 3 ноября пройдет всероссийская акция «Ночь искусств»

Слоган мероприятия — «Искусство объединяет»
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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3 ноября в Туле в седьмой раз пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». Слоган мероприятия — «Искусство объединяет». И это не удивительно, ведь искусство — та общая ценность, которая объединяет абсолютно разных людей с разными вкусами и представлениями о жизни, детей и взрослых, настоящих знатоков и тех, кто только начинает свой путь.

В рамках акции Тульское музейное объединение приглашает гостей и жителей города бесплатно ознакомиться как с постоянной экспозицией в филиалах объединения, так и с временными выставками. Посещение специально организованных мероприятий и экскурсий — платное (за исключением тех, вход которых отмечен как бесплатный).

Участников «Ночи искусств-2019» ожидают увлекательные экскурсии, квесты, концерты, спектакли и мастер-классы. Взрослые и дети познакомятся с историей Тулы и её ремёслами, раскроют тайны тульского кремля, попробуют отыскать сокровища Демидовых, освоят роспись мехенди и даже научатся мастерить известный десерт к чаю!

Присоединяйтесь и не упустите шанс приобрести новые знания, сделать эффектные фото на память и просто провести время с друзьями и близкими к необычной обстановке!

Начало — в 18:00.

Акция пройдёт до 00.00 в следующих филиалах:

Тульский музей изобразительных искусств;

Тульский областной краеведческий музей;

Музей «Тульские самовары»;

Выставочный зал;

Музей П.Н. Крылова;

Музей «Тульский кремль»;

Тульский военно-исторический музей;

Дом-музей В.В. Вересаева;

Историко-мемориальный музей Демидовых.

До 23:00 для посетителей открыт Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд «Тульский рабочий»;

До 22:00 своих гостей ждут следующие филиалы:

Мемориальный музей Н.И. Белобородова;

Богородицкий дворец-музей и парк;

Музей «Спасское» имени В.А. Стародубцева;

Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг».

Фото: Материалы пресс-служб

Фото: Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

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