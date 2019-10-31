В Туле 3 ноября пройдет всероссийская акция «Ночь искусств»
3 ноября в Туле в седьмой раз пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». Слоган мероприятия — «Искусство объединяет». И это не удивительно, ведь искусство — та общая ценность, которая объединяет абсолютно разных людей с разными вкусами и представлениями о жизни, детей и взрослых, настоящих знатоков и тех, кто только начинает свой путь.
В рамках акции Тульское музейное объединение приглашает гостей и жителей города бесплатно ознакомиться как с постоянной экспозицией в филиалах объединения, так и с временными выставками. Посещение специально организованных мероприятий и экскурсий — платное (за исключением тех, вход которых отмечен как бесплатный).
Участников «Ночи искусств-2019» ожидают увлекательные экскурсии, квесты, концерты, спектакли и мастер-классы. Взрослые и дети познакомятся с историей Тулы и её ремёслами, раскроют тайны тульского кремля, попробуют отыскать сокровища Демидовых, освоят роспись мехенди и даже научатся мастерить известный десерт к чаю!
Присоединяйтесь и не упустите шанс приобрести новые знания, сделать эффектные фото на память и просто провести время с друзьями и близкими к необычной обстановке!
Начало — в 18:00.
Акция пройдёт до 00.00 в следующих филиалах:
Тульский музей изобразительных искусств;
Тульский областной краеведческий музей;
Музей «Тульские самовары»;
Выставочный зал;
Музей П.Н. Крылова;
Музей «Тульский кремль»;
Тульский военно-исторический музей;
Дом-музей В.В. Вересаева;
Историко-мемориальный музей Демидовых.
До 23:00 для посетителей открыт Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд «Тульский рабочий»;
До 22:00 своих гостей ждут следующие филиалы:
Мемориальный музей Н.И. Белобородова;
Богородицкий дворец-музей и парк;
Музей «Спасское» имени В.А. Стародубцева;
Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг».
Фото: Материалы пресс-служб
ИСТОЧНИК KP.RU