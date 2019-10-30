2019-10-30T17:57:46+03:00
Общество

В Тульской области увеличится минимальный размер взноса за капремонт

Размер взноса не менялся в регионе с 2016 года
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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С 1 января 2020 года в Тульской области будет проиндексирован минимальный размер взноса за капремонт. Решение было принято по результатам проведенного анализа, который показал - выросла стоимость материалов и выполняемых работ.

Новые значения составят:

для 1-2-этажных домов – 8,60 рублей за кв.м;

для 3-5-этажных домов – 7,99 рублей за кв.м;

для домов выше 6 этажей – 9,28 рублей за кв.м;

для домов, признанных объектами культурного наследия, – 9,00 рублей за кв.м.

Значение минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного в Тульской области, является средним по сравнению с другими регионами ЦФО.

Отмечается, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт в регионе не изменялся с 2016 года (6,8 руб./кв. м – 8 руб./кв. м). В то же время Минстрой России рекомендует переоценивать значения необходимого размера взноса через каждые 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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