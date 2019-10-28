Алексей Эрк стал министром здравоохранения Тульской области

Министром здравоохранения области назначен Алексей Эрк. Об этом сообщил губернатор Алексей Дюмин на оперативном совещании в правительстве региона.

Было отмечено, что Алексей Алоисович имеет большой опыт практической работы в тульской медицине и зарекомендовал себя как эффективный организатор здравоохранения.

Напомним, ранее Алексей Эрк занимал пост главного врача ГУЗ «Тульская Областная Стоматологическая Поликлиника». Он сменил на посту министра здравоохранения региона Андрея Третьякова.

СПРАВКА "КП":

Алексей Эрк имеет высшее профессиональное образование: РязГМУ им. академика И.П. Павлова по специальности «Стоматология», МЭСИ по специальности «Юриспруденция».

Алексей Алоисович - кандидат медицинских наук, имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Стоматология общей практики».

В 2014 году в Тульской области (впервые в России) по инициативе Алексея Эрка был внедрен в широкую практику метод аутофлуоресцентной стоматоскопии с использованием комплекта АФС для раннего выявления предраковых и онкологических заболеваний видимых локализаций в полости рта. Данный опыт и методика применяется в других регионах страны.

Впервые после длительного перерыва (более 20 лет) возобновлена работа по открытию детских стоматологических кабинетов в образовательных учреждениях.