2019-10-10T10:51:08+03:00
Политика

Андрей Третьяков ушел с поста министра здравоохранения Тульской области

Об этом стало известно на заседании правительства региона
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Андрей Третьяков ушел с поста министра здравоохранения Тульской области. Андрей Александрович написал заявление об уходе по собственному желанию на имя главы региона. Оно было удовлетворено.

Министр переходит на новое место работы. Оно будет также связано с медицинской отраслью.

Отметим, что на должность министра здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков был назначен в 2017 году.

СПРАВКА "КП":

Андрей Третьяков имеет высшее медицинское образование. Кандидат медицинских наук. Работал на руководящих должностях в различных лечебных учреждениях. Общий стаж работы в сфере здравоохранения более 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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