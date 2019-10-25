2019-10-25T11:22:50+03:00
Звезды

В Туле покажут два спектакля Сергея Безрукова

Туляки увидят постановки «Вишнёвый сад» и «Энергичные люди»
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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5 и 6 ноября в Тульском академическом театре драмы покажут два спектакля Сергея Безрукова в постановке Московского Губернского театра. Гастроли посвящены Году театра при поддержке правительства Тульской области.

Туляки увидят спектакль по пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый сад». В постановке рассказывается история о потере вишнёвого сада через призму Сергея Безрукова, посвященная многолетней и безнадежной любви Лопахина к Раневской. Вишневый сад будет является зримой метафорой мысли автора: зрители увидят, как он цветёт, увядает и исчезает с лица земли на протяжение всего действа.

Вторая постановка — это караоке-спектакль «Энергичные люди» по произведению Василия Шукшина. Действие пьесы происходит в 70-е годы 20 века. Её герои – авантюристы, спекулянты, «импровизаторы» эпохи соцреализма, но, в общем-то, неплохие люди, - так говорит сам автор. И, конечно же, все идет своим чередом, и ничего не предвещало бы беды, если бы не один случай для главного героя, который никто не ожидал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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