Спецпроект «Мой бизнес»: Бизнес-наставничество – польза для всех участников

Президентом России поставлена цель - обеспечить качественное развитие малого и среднего бизнеса в стране. Одна из основных задач, стоящих перед Тульским регионом, - к 2024 году увеличить число занятых в этой сфере в 1,5 раза.

Фото: Алексей ФОКИН

Для этого в области создаются все условия, выстраивается эффективная система поддержки, а именно: существует система сопровождения как для начинающих, так и для опытных предпринимателей, вводятся институты наставничества и бизнес-гидов. Образовательное мероприятие, на которое нас пригласили, Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства» проводит в рамках массовой и разноплановой работы по поддержке малого и среднего бизнеса.

О целях и задачах конкретного форума нам рассказала заместитель председателя комитета – начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Елена Бушманова:

- Проект бизнес-наставничества был разработан для того, чтобы повысить «выживаемость» бизнеса, ускорить адаптацию начинающих предпринимателей в бизнес-среде. На сегодня у нас сформировано 11 пар - участников проекта.

- Елена Валентиновна, вы упомянули термин «выживаемость». Наш бизнес вынужден «выживать»?

- В текущем году мы провели анализ предпринимательской среды, и по его итогам выяснилось, что 21,5 % начинающих бизнесменов закрывают свою деятельность на третьем году работы. Это происходит по разным причинам, но основная - неподготовленность «юного» предпринимателя. Бизнес-наставничество предполагает передачу опыта от предпринимателя-наставника к наставляемому.

Это даст молодым бизнесменам возможность получить от профессионала полезные знания, часть его опыта. Наставник проконтролирует правильность понимания информации учеником, поделится своими наработками, расскажет, как нужно, а как не нужно поступать в конкретных ситуациях. Таким образом, предприниматели, сталкиваясь с реальными проблемами, не будут делать серьезных ошибок, опускать руки и уходить из бизнеса.

Отмечу, что наставником может стать любой предприниматель, который занимается бизнесом более трех лет, имеет устойчивую деловую репутацию. Он может обратиться к нам, заявив о своей инициативе поучаствовать в проекте. Бизнес-ассоциации, деловые объединения могут делегировать своих членов на роль наставников. В течение года общение наставника и наставляемого идет в соответствии с индивидуальным планом развития. Это не просто встречи, а методологически выстроенное общение по обмену полезной и нужной информацией.

Фото: Алексей ФОКИН

- Кроме наставничества, фонд помогает бизнесу и по другим направлениям.

- На начальном этапе есть целый комплекс мер поддержки будущего предпринимателя. В Центре «Мой бизнес» помогут подготовить комплект документов, подобрать режимы налогообложения и виды деятельности, подать в электронном виде заявку на регистрацию в качестве предпринимателя. Профессиональные консультанты Центра расскажут, как вести бухгалтерский учет, проведут консультации по сдаче отчетности, по юридическим и другим вопросам.

Для предпринимателей есть и финансовая поддержка. Ее окажут в Микрокредитной компании Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства. Это микрозаймы по льготным процентным ставкам – от 3 до 7 % годовых, а максимальная сумма заемных средств для начинающих предпринимателей составляет до 1,5 млн рублей. До 1 ноября мы принимаем заявки на экспресс-займ – до 100 тыс. рублей под 1 % годовых без залога и поручительства.

- Вернемся к сегодняшнему мероприятию. Каковы его основные принципы и цели?

- Прежде всего отмечу, что для наших подопечных - начинающих предпринимателей – такие тренинги проводятся бесплатно. Сегодня мы проведем деловую игру, в которой нам помогает Борис Ткаченко - бизнес-тренер с большим опытом в этой сфере. Он будет работать отдельно как с наставниками, так и с наставляемыми, затем организует эффективную работу в парах. Мы уверены, что каждый участник почерпнет для себя что-то новое, сможет взглянуть на свой бизнес-проект иначе и вывести его на новый уровень – такова основная цель тренинга.

- Я бы это назвал не тренингом, а полезным общением, - вступает в разговор Борис Ткаченко, генеральный директор ООО «Институт наставничества». – Когда люди в живую ведут диалог, это продуктивно. Начинающим предпринимателям в процессе общения с опытными бизнесменами становится ясно, что у них может сработать на «старте», а что нет. Отрадно, что в Тульской области запущен проект бизнес-наставничества, он придаст новый импульс развитию бизнеса в вашем регионе.

- Борис Николаевич, зачем состоявшимся предпринимателям делиться своим опытом? В таком случае они будут «выращивать» себе конкурентов…

- Это традиционный стереотип! Мы же не перестаем воспитывать детей из-за того, что они в будущем станут конкурентами нам? Что касается бизнеса, то, наверное, смешно было бы предполагать, что начинающий предприниматель тут же превратится в конкурента более опытному коллеге. В здоровой конкуренции нет ничего плохого. Наставниками становятся те предприниматели, которые сами развиваются всю жизнь и которым важно все время освежать взгляд на собственный бизнес. Наставничество – двухсторонний процесс, где учатся и наставники, и их наставляемые.

Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

До начала деловой игры остается немного времени, и мы успеваем побеседовать с несколькими участниками.

Лидия Обухова:

– Я развиваю свой предпринимательский проект - центр дополнительного образования для взрослых и детей, включающий в себя мастер-классы и иностранные языки. Хотелось бы получить советы опытного наставника, обсудить с ним наболевшие темы, найти новые решения для продвижения своего бизнеса.

Дмитрий Олешов:

– Решил попробовать себя в IT-сфере. В Веневе уже открыл сервисный центр по ремонту компьютеров и оргтехники, но предстоят новые направления в бизнесе. Пока мне не хватает опыта. Такие тренинги очень помогают и в эмоциональном плане: позволяют собраться, поверить в себя, продолжать работу с новыми силами, новыми знаниями и подходами!

Валентин Масленников:

– Я рад передавать свой опыт молодым бизнесменам. Когда я начинал свой путь в предпринимательстве, мне приходилось все постигать самому. Очень хорошо, что правительство Тульской области занимается вопросом популяризации и поддержки малого и среднего бизнеса. Это крайне важно, потому что именно предприниматели продвигают вперед нашу область и страну. Не надо бояться сделать первый шаг в бизнесе – надо идти вперед, не останавливаясь. И результат обязательно придет!