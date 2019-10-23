2019-10-23T12:02:53+03:00
Общество

«Пряники Поляковой» - тот самый тульский вкус

В Туле пряником сложно удивить - мы историческая родина лакомства. Но когда к выпечке вкусного угощения подходят с душой, то получается настоящий шедевр с индивидуальным и узнаваемым вкусом. В лучших традициях мастеров медового хлеба - это пряники от
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Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
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Кондитерские цеха появились в Туле больше 20 лет назад. С каждым годом ассортимент выпускаемой продукции обновляется, в современных условиях потребительского рынка нужно постоянно следить за спросом и удивлять уникальностью продукта.

- На сегодняшний день стратегия нашей работы придерживается главного - делать качественный продукт, - говорит генеральный директор кондитерской фабрики «Тульский пряник» Ирина Анатольевна Полякова. - Вся наша продукция соответствует ГОСТу. Мы используем только качественный мед местных пчеловодов, муку из тульского зерна и ягоды для начинки тоже из последнего местного урожая. Но не только сочетание свежих и качественных ингредиентов дают уникальный вкус нашим пряникам. Обязательным условием является, конечно, мастерство наших медовых хлебопеков. У них настоящие золотые руки.

Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

Некоторые сотрудники работают на предприятии с момента основания, за 20 лет они стали настоящими гуру своего дела и бережно хранят рецептуру своих вкусных изделий.

- Конечно, мы придерживаемся традиционного исторического рецепта, - продолжает Ирина Полякова. - Но вносим свою изюминку в каждый новый вид пряника. Наверное, поэтому нашу продукцию так любят и советуют. У нас на производстве более 250 прекрасных пряничных форм, чтобы изготовить красивый и вкусный пряник для любого праздника. Сейчас стало популярным дарить «тульский подарок» с уникальной надписью или необычной формы. Мы можем сделать пряники на заказ по любимым эскизам и с любыми надписями, логотипами и т. д.

Казалось, все просто, но изготовление одной формы - это ювелирная работа. Мастер вырезает такую доску из дерева, специальные инструменты позволяют сделать рисунок просто филигранно. Поэтому смело можно сказать, что мастера по деревянным заготовкам создают настоящие пряничные картины.

- Если говорить про уникальность вкуса, наши пряники принципиально отличаются от множества других представленных на рынке, - подчеркивает Ирина Анатольевна. - Мы тщательно следим не только за рецептурой теста, но и за ассортиментом начинки. Пряники от КФ «Тульский пряник» есть всякие: традиционные яблочные, сливовые, клубничные, со сгущенкой. Очень гордимся своей линейкой «Тульские праздничные» - это сладкие поздравления с Новым годом, Рождеством Христовым, 8 Марта и т. д. Такие пряники пользуются особым спросом.

Также хочу отметить серию «Тульские сувенирные» - один из лучших подарков из пряничной столицы: и вкусный и познавательный. Нестандартной нашей серией в подарочной упаковке можно удивить давно искушенных потребителей -равнодушных нет (матрешки, самовары, тульский кремль и т. д.).

Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

Ну и конечно, детская серия: забавные формы пряников в виде машинок, ежиков, зайчиков и т. д. радуют ребенка даже больше, чем лакомство. Маленьким сладкоежкам иногда жалко их кушать. Все свои вкусные изделия производитель предлагает только свежими, это значит, что выпекается ровно столько пряников, сколько потребитель купит. Продукция не складируется, каждый день только свежие и ароматные пряники. «Пряники Поляковой» широко представлены в сети магазинов «Тульский пряник».

Есть и свои фирменные точки, где можно найти пряники от 50 г до 2000 г. Продукция производителя отмечена несколькими медалями и дипломами, а также дважды «Пряники Поляковой» удостоены региональной премии «100 лучших товаров Росси». Год еще не закончился - впереди народное признание «Тульский бренд». Будем следить за успехами компании.

Тула, ул. Вяземская, д. 17 Г www.pryanik.info (4872) 47-32-12ООО КФ «Тульский пряник». Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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