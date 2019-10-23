2019-10-23T12:02:53+03:00
Общество

Тульские пряники на меду – тает лакомство во рту

Самовар и пряник – устойчивые атрибуты тульского чаепития и знак нашей тульской самобытности
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В этом году любимому лакомству исполняется 334 года. Пряники изготавливают во многих городах России, но только тульский пряник получил широкую известность и стал символом города оружейников.

На Руси пряники появились где-то в 16 веке. Их история насчитывает более 300 лет. Первое упоминание датировано 1685 годом. Но это только письменное упоминание, на самом деле пряники начали делать в Туле задолго до этого. Вкусный, сдобный, ароматный печатный тульский пряник быстро завоевал любовь и признание во всех уголках Российской Империи, а в начале XX века занял первое место на Международной выставке в Париже.

Исторические записи свидетельствуют о том, что печатные пряники изготавливались с помощью специальных деревянных форм. Эти формы создавались из дощечек, на которых вырезался узор в зеркальном отражении.

Благодаря таким формам пряники получали уникальное оформление, в котором находили отражение тульские достопримечательности, праздничные или событийные зарисовки, поздравления и прочие элементы культуры. У каждого кулинара были свои формы для создания пряников, а пряничных мастеров в то время было много, поэтому и различных пряников было огромное множество.

Благодаря оригинальному оформлению и присутствию тульской символики печатные пряники стали своеобразным носителем, распространяющим бренд Тулы по городам России и Европы.

В 2008 году тульский печатный пряник попал в Книгу Рекордов России. А сегодня тульский пряник возглавляет топ-25 гастрономических брендов страны.

Непременный компонент пряничного теста - мед, чрезвычайно разнообразный по вкусу, цвету, консистенции. В этом непредсказуемом обстоятельстве заключен секрет разнообразных вкусовых особенностей тульских пряников, их цвета и аромата. Медовый хлеб - так назывался прародитель современного пряника.

Есть ли польза в пряниках Блюстителям тонких талий и стройных фигур такое угощение совсем не навредит! Да еще и пользу принесет. - Чистая энергия - вот что такое пряник. - Натуральный мед - кладезь витаминов. Сладкое угощение вызывает выброс в кровь эндорфинов - «радостных» гормонов. - Витамины и минералы меда и пшеничной муки дополняют жизнеутверждающую картину.

Тульские пряники - угощение праздничное и несколько раз в год можно смело приступать к чаепитию вприкуску с сувениром из Тулы. Приятные впечатления, радостные воспоминания украшают жизнь. Медовый пряник - рукотворное чудо, которое можно подарить самим себе и своим близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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