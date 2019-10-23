Развитие экспорта выгодно всему Тульскому региону

От имени губернатора Тульской области сотрудников предприятия поздравил его первый заместитель Вячеслав Федорищев. Он зачитал слова Алексея Дюмина: - Все эти годы «Кубаньмасло» вносит весомый вклад в развитие экономики Тульской области. Вы остаетесь одним из ведущих экспортеров сельскохозяйственной продукции в регионе и надежным партнером местных аграриев. Сегодня «Кубаньмасло» реализует в Тульской области масштабный проект – строительство завода по переработке рапса и сои. Уверен, что наше партнерство будет и дальше укрепляться.

Из истории вопроса Напомним, что 14 февраля 2019 года на российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Тульской области Алексей Дюмин и учредитель ООО «Кубагро» Давид Коченов подписали Соглашение о сотрудничестве.

Этот проект стал продолжением работы компании «Кубань-масло», которая занимается в регионе переработкой масличных культур. Компания планирует создать собственную сырьевую базу и зернохранилища. В проект инвестируют около 250 млн рублей, создано более 20 рабочих мест. До 2021 года планируется строительство складов для хранения продукции и цеха для сушки зерна.

- Проект «Кубагро» – продолжение инвестиционной деятельности компании «Кубаньмасло» – крупного регионального переработчика масличных культур. Его цель – создание собственной сырьевой базы и мощностей по хранению. Это важный элемент стратегии развития как самой компании «Кубаньмасло», так и аграрного сектора региона. Правительство области обеспечит компании максимально комфортные условия для развития, – отметил после подписания Соглашения Алексей Дюмин.

Новый виток А развитие, действительно, есть, да еще какое! 10 октября в Пекине подписано соглашение о сотрудничестве между ООО «Кубань-ЕМЗ» и компанией Lonran: в присутствии губернатора Тульской области документ подписали генеральный директор ООО «Кубань-ЕМЗ» Эдуард Коченов и директор Lonran Ма Цзинь Куи. Cоглашение будет реализовано в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Документ предполагает поставку рапсового масла в КНР с ноября 2019 года по июнь 2020-го. Объем поставок - 20 тыс. тонн. Эта договоренность повысит конкурентоспособность российских товаров и расширит их присутствие на мировых рынках. В рамках нацпроекта Основная цель национального проекта «Международная кооперация и экспорт» - помочь предприятиям Тульской области расширить их возможности для выхода на международные рынки. Сегодня в нашем регионе насчитывается более 200 компаний-экспортеров. К 2024 году их количество предстоит как минимум удвоить. Речь идет не только об экспортном ориентировании крупных промышленных предприятий, но и о привлечении к этой работе малого и среднего бизнеса. Ключевой показатель нацпроекта — объем экспорта в валюте. По итогам 2018 года он составил около 3,5 млрд долларов США. Главная задача нацпроекта — удвоить этот показатель и добиться его дальнейшего устойчивого роста.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» затрагивает не только сферу бизнеса и производства: ощутимую пользу от него получат и жители Тульской области. Компании, участвующие в нацпроекте, с помощью дополнительной финансовой, административной и образовательной поддержки открывают новые рынки, расширяют собственные возможности, что положительно отражается на зарплате сотрудников.

И не только: это еще и дополнительные рабочие места, рост отчислений в бюджет, 75 % которого идет на социальные нужды — строительство новых школ и детских садов, совершенствование инфраструктуры региона. Развитие экспорта работает на Тульский регион в целом.