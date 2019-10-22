Дорога в «оборонке» длиною в жизнь

Евгений Дронов - человек слова и дела. В честь дня рождения «Комсомолка» приводит наиболее яркие цитаты из его интервью разных лет о жизни, работе и оружейном деле

О предприятии

- Завод – это существо одухотворенное, это живой организм. Завод – это прежде всего мы с вами, - с этими словами Евгений Дронов обратился к коллективу по случаю юбилея предприятия.

Сегодня АО «АК «Туламашзавод» - 80 лет. К этой дате предприятие подошло с новыми успехами, используя новые возможности укрепления обороноспособности страны. По словам Евгения Дронова, в этом заслуга каждого сотрудника. Именно из результатов труда команды профессионалов складывается общий итог работы, которым можно гордиться. Он и сам проводит в стенах предприятия по 12 часов в сутки, решая задачи по развитию родного предприятия.

Фото: материалы пресс-служб

Про работу без выходных

Большая самоотдача всегда отличала Евгения Дронова. О времени работы на оружейном заводе он вспоминал так:

- Работали с ночевками, иногда не выходили с завода сутками. Я один раз не уходил трое суток. Мы выбрали специальность Родину вооружать. Поэтому иначе работать было нельзя.

О профессии

Выбор специальности был для Евгения Дронова закономерным. В детстве он все время проводил в полку, в котором служил отец-фронтовик. Позже собирался поступать в артиллерийское училище, но врачи забраковали его по зрению. Сыграла свою роль травма, полученная им в детстве. На армейском складе в Ленинакане, куда забрался восьмилетний Женя Дронов вместе с друзьями, взорвалась ручная граната. Он получил пять осколков.

- В начале 60-х я 15-летним парнишкой часто бывал в музее оружия на улице Коммунаров. Рассматривали с друзьями продукцию ТОЗа, очень хотелось из всего этого пострелять. Возможно, это подвигло меня поступить в политех на оборонную специальность и связать свою жизнь с оборонной промышленностью.

Фото: Архив "КП"

Про гордость человека с тульской судьбой

По специальности Евгений Дронов работает всю жизнь. А в его трудовой значатся всего 2 записи. Первое место работы – Тульский оружейный завод.

- После окончания Тульского политехнического института я по распределению пришел работать на легендарный Тульский оружейный завод. Очень этим был горд и сейчас горжусь тем, что сумел там состояться как оружейник, производственник, управленец. Это для человека с тульской закваской, корнями очень много значит.

Второе место работы - завод имени Рябикова ныне Тульский машиностроительный.

- «Туламашзавод» - это судьба и моя, и моих соратников, и очень многих представителей коллектива, для которых завод, как минимум, второй дом, а зачастую — и первый.

О любви к спорту

«Спорт и труд рядом идут» - эту народную мудрость хорошо знает Евгений Дронов. В настоящее время «Туламашзавод» - одно из редких в регионе промышленных предприятий, сохранившее в своей структуре социально значимые объекты, в которых созданы условия для занятий различными видами спорта и для детей, и для подростков, и для взрослых.

Фото: материалы пресс-служб

- Любовь к спорту это еще со школы. Я за школу играл в волейбол, в баскетбол, бегал на лыжах...

Евгений Дронов одно время занимался даже боксом. Имел разряды по различным видам спорта, звание кандидата в мастера спорта. Будучи студентом играл за сборную института по ручному мячу, был ее капитаном.

Про честь, которая выше почести

В кабинете Евгения Дронова висит на стене личный герб из латуни. О нем ни раз рассказывал в своих интервью руководитель предприятия. Его венчает шлем. В центре расположен герб Тулы (здесь родился руководитель предприятия), сбоку гербы Ленинакана и Магдебурга, в которых чудом спасся от смерти.

В первом городе он получил осколочное ранение после того, как подорвалась граната. Не дал случиться непоправимому железный детский пистолет, который лежал в кармане. Один из осколков, пробив его, потерял скорость.

Во втором городе Дронова спас друг. Молодые люди ехали на трамвае домой. Для того, чтобы не терять время, они решили прыгнуть с него на платформу, как только откроются двери. Друг отстранил Евгения Дронова и прыгнул первым. Он попал головой в электрический столб, после чего его затянуло под трамвай.

Винтовки указывают на принадлежность Евгения Дронова к оружейному делу. Весы – знак зодиака. Гербы оружейного и машиностроительного заводов – предприятия, на которых трудился Евгений Дронов. На нем также есть девиз: «Честь выше почести». Ему и следует Евгений Дронов всю жизнь.

Фото: материалы пресс-служб

О продолжателе дела

Для Евгения Дронова всегда было важно продолжать традиции тульских оружейников. Он не загадывает, но надеется, что по его стопам пойдет внук. - Мне очень хотелось бы, чтобы он продолжил это дело, что пока совпадает и с его желанием.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

17 лет - у руля одного из крупнейших предприятий региона и страны.

37 лет - общий стаж работы на машзаводе.