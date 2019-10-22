В Тульской области осенью зацвела ковыльная степь

На Куликовом поле в октябре зацвела ковыльная степь. Сотрудники музея-заповедника отмечают, что видят такое впервые за время его существования. Цветение ковыльной степи обычно приходится на весну-лето.

Фото: Роман СОЛОПОВ

- С конца мая по июль, ковыль перистый, который зацвел сейчас, выпускает ости самым первым среди 4-х видов, произрастающих на Куликовом поле, - рассказывает Ольга Бурова, заведующая отделом естественно-научных дисциплин Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

По словам Ольги Буровой, цветению степи во второй раз способствовали теплая осень и позднее бабье лето. Понаблюдать за цветущими ковыльными полями можно будет до наступления холодов.

- Как только ударит мороз, ости завянут, созреть после второго цветения семя не сможет, если, конечно, такое тепло не простоит до Нового года, - заключает Ольга Бурова.

Пока же этого не произошло, увидеть ковыльные поля можно за территорией Конного двора на коллекционном участке.

Фото: Роман СОЛОПОВ

Именно здесь выращивают редкие виды степных, луговых и лесных травянистых и кустарниковых растений, в том числе несколько видов ковыля.

Молодая поросль высаживается на нескольких опытно-производственных участках охранной зоны музея-заповедника. Сегодня благодаря усилиям научных сотрудников музея-заповедника уже восстановлены около 40 га луговой степи.

Отметим, что на территории музея-заповедника распространены 4 вида ковыля: ковыль волосатик, ковыль красивейший, ковыль перистый и ковыль узколистный.

СПРАВКА «КП»:

Ковыль перистый - многолетнее травянистое растение из семейства злаковых. Видовой эпитет растение получило за мягкие волоски, напоминающие перья, которыми покрыта его длинная ость.

Фото: Ольга Бурова

В Тульской области этот вид встречается крайне редко, как правило, на остепненных склонах, выходах известняка. Подлежит охране как наиболее характерный евроазиатский лесостепной вид на северной границе своего ареала.

Места произрастания ковыля перистого на территории Куликова поля объявлены памятниками природы: урочище «Татинки», «Нижний Дубик», «Водяное поле», «Средний Дубик», «Верхний Дубик», «Водяное поле», а также в долинах рек Смолки, Непрядвы, Рыхотки, Дона (урочище «Горки») и у балки Рыбий Верх.