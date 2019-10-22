В Тулу на VI медиафорум приехали Андрей Малахов, Кирилл Клейменов и Регина Тодоренко
22 октября в областном центре проходит VI Тульский медиафорум. В нем принимают участие более 150 представителей корпоративных, районных и региональных средств массовой информации, медиа-менеджеры, студенты гуманитарных факультетов.
Фото: Правительство Тульской области
Участников и гостей мероприятия поприветствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона отметил, что в этом году тема форума «Скоро будет один сплошной интернет».
- Это не случайно. Время диктует свои правила. Раньше главным источником информации были газеты, потом появилось телевидение. Сейчас большинство людей начинают утро с просмотра ленты новостей, - сказал Алексей Дюмин.
По словам главы региона, чтобы отвечать запросам пользователей, современные газеты и телеканалы должны меняться, искать новые форматы привлечения аудитории.
Алексей Дюмин выступил на Тульском Медиафоруме.
Фото: КП-Тула
Развитие медиаиндустрии, а также технологии, которые выходят на первый план в СМИ как раз станут одними из ключевых тем, которые затронут на медиафоруме.
Фото: Правительство Тульской области
Поразмышляют на них участники форума вместе с гостями-спикерами. Среди них – Кирилл Клейменов (Первый канал), Регина Тодоренко (телеканал «Пятница»), главный редактор ИД «Коммерсант» Владимир Желонкин, спецкор газеты «Коммерсант» Андрей Колесников, главный редактор журнала «Эксперт» и «Русский репортер» Виталий Лейбин, руководитель компании «Медиаскоп» Руслан Тагиев, представители канала «RT» и другие.
Фото: Правительство Тульской области
Фото: Правительство Тульской области
На VI Тульском медиафоруме одним из первых выступает Андрей Малахов. Его мастер-класс получил название "Моя эксклюзивная история. О себе и своих героях".
- Я приехал на разговор. Всегда интересно увидеть молодых журналистов, которые работают на местах, послушать, что они думают о современном состоянии дел, рассказать как мы работаем сегодня. Так что это будет больше диалог, - отметил Андрей Малахов перед выступлением.
Андрей Малахов на Тульском Медиафоруме.
ИСТОЧНИК KP.RU