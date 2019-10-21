2019-10-21T15:45:14+03:00
Общество

Тула и Москва - теперь еще ближе

Между Тулой и Москвой открылась онлайн-дверь – новый интерактивный формат сближения городов с помощью современных технологий
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Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
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Это событие дало старт масштабному маркетинговому проекту «Тула рядом». Идея использования нестандартных способов продвижения принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Главная цель проекта - привлечение нового потока туристов в Тульский регион.

Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

То, что это сработает, стало ясно сразу! Десятки людей собрались на открытие двери с обеих сторон: на станции метро «Тульская» в Москве и на Казанской набережной в Туле. Подход явно новаторский, при открытии двери возникает ощущение реальной телепортации, прямо как в фильме «Гости из будущего». Помните, там была совершенно похожая дверь? Только представьте: в режиме реального времени вы открываете дверь в Туле и оказываетесь среди пассажиров столичного метро, в атмосфере непрерывного движения. Москвичи и гости столицы, открывая дверь из метрополитена, становятся посетителями исторического центра Тулы, наблюдают за тем, что происходит на Казанской набережной.

Первый диалог

В ходе торжественного открытия онлайн-двери прошел не только первый диалог между Тулой и Москвой. Здесь были красивые флеш-мобы, интерактивы... Кстати, в день открытия мультимедийного моста в торгово-деловом комплексе «Тульский» начали работу презентационная площадка региона и туристско-информационный центр. На Казанской набережной первым открыл яркую оранжевую дверь первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев. И вот перед глазами четкая картинка со станции «Тульская» - виртуальный мост заработал! Приветы, улыбки, обмен впечатлениями…

- Наш совместный проект «Тула рядом» поможет москвичам и гостям столицы узнать больше о нашем регионе, - отметил Вячеслав Федорищев. - Заочно познакомиться с достопримечательностями Тульской области, чтобы потом приехать к нам в гости. Это интересная идея, которой мы готовы поделиться с другими регионами, чтобы с помощью цифровой инфраструктуры связать ключевые туристические жемчужины страны. Сегодня мы открываем первую цифровую дверь в столицу. Пока это только одна локация – Казанская набережная, но будет больше: в ближайшие пару лет в нашем регионе появятся подобные двери в музеях и других знаковых местах. В Москве тоже будет больше таких дверей, чтобы туляки смогли увидеть значимые места столицы.

Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

Губернатором Тульской области поставлена задача максимально использовать туристический, культурный потенциал региона. Для этого необходимо не только заниматься системным развитием музеев, гостиничного бизнеса, ресторанов. Надо этот потенциал правильно «упаковать» и донести до людей, которые заинтересуются и приедут к нам.

Мы благодарны партнерам из ПАО «Ростелеком», которые предоставили нам современную цифровую инфраструктуру для продвижения потенциала Тульской области. Благодарю Мэра Москвы Сергея Собянина, руководство департамента транспорта и Московский метрополитен за помощь в реализации проекта, - подчеркнул Вячеслав Федорищев. - Исторически сложилось, что на юге столицы многое связано с Тулой, - сказал с другой стороны телемоста заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова. - Это и станция метро, и улица Тульская, и одноименный торгово-развлекательный центр. Интерактивная дверь усилит эффект присутствия вашей области в столичной жизни. Для наших пассажиров приготовлены сюрпризы: гастрономические изыски, которые стали визитной карточкой Тулы - пряники, пастила, зефир. Здесь мы разместили информационные указатели, рассказывающие о достопримечательностях вашего края.

- Открытие онлайн-двери между Тулой и Москвой – новый интерактивный формат сближения городов с помощью современных технологий, нестандартный подход в привлечении потока туристов. Подписанное соглашение с правительством Тульской области - очередной этап сотрудничества по развитию цифровой инфраструктуры региона, - сказал директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ким.

– Москва — лидер по туристическому потоку в стране. Важно, чтобы именно с Москвой у Тулы была настроена логистика, чтобы больше туристов приезжали в ваш гостеприимный город. Тула - перспективная жемчужина туризма! – подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель правления Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ» Сергей Кривоносов.

Очень здорово!

После официоза мы с интересом наблюдаем, как работает проект. Молодежь Тулы и Москвы легко и с удовольствием общается: ребята танцуют, обмениваются впечатлениями, задают вопросы, туляки приглашают в гости, на лицах счастливые улыбки. Позитивно и необычно! Кстати, познакомившиеся на открытии ребята уже успели договориться о встрече тут же на следующий день! Хорошего настроения открытию добавили презентации арт-объектов на Казанской набережной: тут появились «Самовар» и лавочка-бренд. Их копии установлены и в сквере рядом со станцией метро «Тульская». Узнаваемые арт-объекты еще больше объединили Тулу и Москву.

Эльвира Тухватулина, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО:

- В наше время сложно представить жизнь без цифровых технологий. Они открывают огромный спектр возможностей, и уже никого не удивишь их широким применением. Но сегодня я была поражена: видеопортал между Тулой и Москвой, которым можно воспользоваться, гуляя по вашей прекрасной Казанской набережной, - это фантастика! Вам, тулякам, можно позавидовать! Очень хороший опыт, который наверняка войдет в моду!

Евгений Марков, г. Тула:

- Информационные системы вошли во все сферы нашей жизни. Развитие цифровых технологий открывает огромный спектр возможностей, и открытие такого виртуального портала между Тулой и Москвой – это просто супер! Надеюсь, он получит свое продолжение и в других точках нашего региона и столицы России. Работать «цифровая» дверь будет постоянно. Кроме онлайн-моста между Москвой и Тулой монитор будет транслировать промо-ролики о Тульской области. Надеемся, что после нашего материала вам захотелось проверить и оценить работу проекта на деле! Пожалуйста! Встречаемся на Казанской набережной!

ИСТОЧНИК KP.RU

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