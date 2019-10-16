Развитие экспорта выгодно всем

Ключевой показатель нацпроекта – объем экспорта в валюте. По итогам 2018 г. он составил 3,5 млрд долларов США. И главная задача нацпроекта – удвоить этот показатель и добиться его дальнейшего устойчивого роста.

По словам Григория Лаврухина, у Тульской области здесь достаточно большой потенциал. У нас есть, что представить на международных рынках в области машиностроения, химической промышленности, в металлургии, оборонно-промышленном комплексе, в аграрном секторе.

Как отметил министр экономического развития, участником нацпроекта может стать любое предприятие, которое чувствует в себе потенциал выхода на международные рынки. Сегодня в Тульской области насчитывается более 200 компаний-экспортеров. К 2024 г. нужно как минимум удвоить число этих компаний. Причем как в промышленном секторе, так и в относительно новом для нас направлении - в сфере предоставления услуг.

Григорий Лаврухин:

– Мы должны помочь компаниям, которые пока не работают за пределами России, выйти на экспорт. И здесь ведется большая адресная работа с каждым предприятием. Эту работу можно разделить на несколько этапов. В первую очередь компании нужно определить, в каких странах могут заинтересоваться ее продукцией. Российский экспортный центр и Центр поддержки экспорта Тульской области подготовили большой объем аналитических материалов, который позволяет изучить конкретные рынки конкретных стран для конкретных предприятий.

Фото: материалы пресс-служб

После предварительного анализа необходимо оценить конкурентоспособность данной продукции в выбранной стране. Например, Китай охотно покупает в России кондитерские изделия. Тульская область может предложить свой уникальный продукт – белевскую пастилу. Но для того, чтобы она не затерялась на прилавках среди других сладостей, ее нужно грамотно представить: подобрать привычную для местных покупателей фасовку, красивую и заметную упаковку, определить наиболее выгодные места продаж. А для этого необходимо провести маркетинговые исследования. И вот здесь Центр поддержки экспорта помогает компаниям консультационно, а также берет на себя часть расходов.

– Следующий этап – сертификация и защита торговой марки, – рассказывает Григорий Лаврухин. – Здесь мы также полностью консультируем компании: объясняем, какие документы необходимы, осуществляем юридическое сопровождение, помогаем с переводом сайтов.

Помощь от регионального правительства тульские предприятия получают и в дальнейшем продвижении за рубежом. Центр поддержки экспорта организовывает бизнес-миссии, в рамках которых наши компании могут через российское торгпредство в интересующей их стране провести переговоры о сотрудничестве с потенциальными покупателями. В мае 2019 г. была реализована бизнес-миссия в Беларусии, а в октябре состоялась поездка предприятий региона во главе с Губернатором Тульской области Алексеем Дюминым в Китай. До конца 2019 г. планируется организация бизнес-миссий в Германию, Индию и Иран.

Фото: материалы пресс-служб

Григорий Лаврухин:

– Наша задача здесь правильно скоммуницировать стороны и дать возможность провести эти переговоры на качественном уровне. С качественной юридической, лингвистической, административной поддержкой.

Также благодаря государственной поддержке компаниям проще участвовать в специализированных выставках. Сегодня это наиболее востребованная услуга. Когда производитель представляет свою продукцию на стенде в определенной стране, больше шансов, что эту продукцию заметят. И если она интересна для данного рынка, возможность заключения экспортного контракта возрастает в разы.

В 2019 году предприятия региона уже приняли участие в 7-и выставках за рубежом, до конца года запланированы еще 10. За первые 9 месяцев 2019 года заключено более 70 экспортных контрактов. В целом сегодня региональный Центр поддержки экспорта оказывает 20 услуг. Все они – бесплатны, в том числе консультирование, обучение и переквалификация сотрудников предприятий.

Фото: материалы пресс-служб

Григорий Лаврухин:

– Мы понимаем, что к выходу на зарубежные рынки должно быть готово сознание не только руководителя или акционера, но и его специалистов, его маркетинговой службы, которая отвечает за продвижение товара на новые рынки. И сегодня мы организовываем целый блок образовательных мероприятий по вопросам таможенного регулирования, преодоления существующих барьеров, даем людям новые знания и компетенции. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» затрагивает не только сферу бизнеса и производства. Ощутимую пользу от него получает каждый житель Тульской области.

Руководитель предприятия – участника нацпроекта – в виде дополнительной финансовой, административной и образовательной поддержки для расширения своих возможностей и открытия новых рынков.

Фото: материалы пресс-служб

Каждый его сотрудник – в виде прибавки к зарплате благодаря увеличению прибыли предприятия. Так, по итогам 8-и месяцев этого года средняя зарплата в Тульской области увеличилась более чем на 7 %. Кроме того, предприятие расширяя производство, создает новые рабочие места и дает возможность своим сотрудникам повышать профессиональные навыки.

Ну и конечно, компании, осваивая новые зарубежные рынки, платят 17 % прибыли в региональный бюджет в качестве налогов, пополняя его доходную часть. 75 % отчислений оттуда идет на социальные нужды – строительство новых школ и детских садов, дорожной и другой инфраструктуры. А это выгодно уже всем жителям нашего региона.