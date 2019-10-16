150 лет на службе российских железных дорог

Большой праздник начался на родной площадке предприятия, где состоялось торжественное собрание, посвященное юбилею.

Со вступлением Алексея Дюмина в 2016 году в должность Губернатора Тульской области АО «Тулажелдормаш» чувствует особенную поддержку и участие руководства области в развитии предприятия.

Вот и в праздничный день завод посетили и приняли участие в торжественном мероприятии Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, первый заместитель Губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, заместитель Губернатора Тульской области Сергей Егоров, министр промышленности и науки Андрей Платов, председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, глава муниципального образования город Тула Ольга Слюсарева, заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Александр Потапенко, руководство и сотрудники предприятия и другие гости.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Официальная часть началась с поздравления от Президента России Владимира Путина. Поздравительный адрес зачитал Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В нем, в частности, говорится:

- Отрадно, что сегодня благодаря высокому профессионализму конструкторов, инженеров, рабочих, грамотным управленческим решениям, широкому внедрению передовых технологий АО «Тулажелдормаш» уверенно развивается, выпускает технику и оборудование для строительства и содержания железнодорожных путей, реализует крупные инвестиционные проекты.

В своем выступлении Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что «Тулажелдормаш» стал одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры страны:

- Уверен, что совместная работа вашего предприятия, правительства области и компании «РЖД» позволит создать новую конкурентоспособную продукцию. Ее выход на внешние рынки будет способствовать решению задач, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В ответном слове генеральный директор Группы ПТК Александр Силкин рассказал об успехах предприятия.

- В этом году мы установили очередной рекорд по выпуску продукции. Выручка составила 3,5 млрд рублей, - прокомментировал генеральный директор Группы ПТК Александр Силкин. - За это благодарность коллективу. Нам удается делать машины, которые востребованы не только у нас, но и на внешних рынках. Действительно, наш флагман ЩОМ-2000 показал в этом сезоне высокую выработку, уникальную в своем роде. Это важно, что на тульской земле инженеры, конструкторы могут решать такие серьезные задачи.

И это, действительно, так, разработку инновационных машин и технологий ремонта железнодорожных путей ведет Инженерный центр, созданный на предприятии в тесном сотрудничестве с ОАО «РЖД», которое является основным заказчиком компании. В 2018 году между правительством Тульской области, АО «Тулажелдормаш» и Евразийским банком развития (ЕАБР) в рамках ежегодного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано соглашение по созданию научно-производственного комплекса в сфере железнодорожного машиностроения с общим объемом инвестиций 2,6 млрд рублей.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Проект позволит модернизировать предприятие, увеличить его производственные мощности и выпускать высокопроизводительные «умные» путевые машины для внедрения цифровых технологий содержания и ремонта инфраструктуры, которые будут интегрированы в концепцию цифровой трансформации ОАО «РЖД».

Специалисты правительства Тульской области принимают непосредственное участие в совместной реализации амбициозного проекта. Партнерство с такой международной кредитной организацией, как Евразийский банк развития, по достоинству оценившей перспективы развивающегося предприятия и вошедшего в состав акционеров АО «Тулажелдормаш», открыло новые горизонты для предприятия по экспорту продукции на рынок стран СНГ и всего евразийского пространства.

- Сегодня техника, которая работает на магистрали, позволяет достигать высоких результатов и выполнять те повышенные планы, которые перед нами стоят, - отметил начальник Центральной дирекции по ремонту пути – филиал ОАО «РЖД» (ЦДРП) Владимир Антонец в своем выступлении.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Убедиться в этом смог и лично глава региона. Александр Силкин продемонстрировал Алексею Дюмину новый путевой комплекс и рассказал о его инновационных преимуществах.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Глава Группы компаний ПТК подчеркнул, что сегодня путевые комплексы предприятия не имеют аналогов в мире по техническим характеристикам. Со знаменательной датой работников предприятия также поздравили председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов и глава города Тулы Ольга Слюсарева.

– Ваш вклад в развитие региона и страны поистине велик. Не зря говорят, что если строятся дороги, значит страна живет. Замечательно, что у вас есть подшефная школа. Она дает возможность сохранить традиции и опыт, передать его будущим поколениям. Вы замечательные специалисты, настоящие профи своего дела. Об этом свидетельствует востребованность выпускаемой продукции, - отметил председатель областной Думы Сергей Харитонов.

Мэр города выразила уверенность, что впереди у предприятия еще больше перспектив для развития, так как технологичное оборудование, грамотный менеджмент, безусловно, важные составляющие эффективной деятельности. Однако главное - коллектив талантливых инженеров, трудолюбивых рабочих, компетентных управленцев.

Фото: Мария ВЛАСОВА

- На сегодняшний день на предприятии трудятся порядка 700 человек. За последние полтора года численность выросла более чем на 150 человек в рамках обязательств, которые мы взяли на себя при создании научно-производственного кластера, - рассказал генеральный директор АО «Тулажелдормаш» Марат Набиуллин. - Мы хотим модернизировать наш завод по всем направлениям деятельности. Так мы сможем повысить эффективность тех рабочих мест, которые уже есть, а также выстроить потоки, которые позволят в том числе увеличить объемы производства выпускаемой продукции. Также в наших планах создание экспериментального участка. По результатам всех этих преобразований мы планируем выйти на объемы производства к 2025 году - более 10 млрд рублей. В ходе мероприятия за добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности сотрудников и ветеранов АО «Тулажелдормаш» наградили памятными подарками и почетными грамотами за заслуги перед предприятием.

Праздничные мероприятия продолжились в Городском концертном зале. Здесь для сотрудников, ветеранов предприятия и гостей была подготовлена концертная программа. Центром притяжения стала экспозиция, специально подготовленная к событию, - памятный знак в честь 150-летия.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Многие из собравшихся запечатлели этот момент на своих фотокамерах. В фойе концертного зала вниманию гостей была представлена уникальная фотоэкспозиция, совместного арт-проекта Группы ПТК и известного фотографа Григория Ярошенко. Отдельные снимки из книги «Железная дорога», которая была опубликована буквально перед юбилеем предприятия в сентябре. На фотокартинах изображены будни железнодорожной отрасли.

Проект нестандартный и очень интересный, а для тех, кто не любит листать страницы, в книге содержится специальный QR-код для просмотра видеофильмов сразу на смартфоне.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Также для всех собравшихся выступали эстрадные коллективы. А самой теплой и памятной нотой стало чествование ветеранов предприятия, которым вручили букеты роз прямо в зале.