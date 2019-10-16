«Искусство ради экологии» - 2019

Акция уже объединила тысячи москвичей, которые выступили в поддержку ежегодного проведения мероприятия. В сентябре в столичном проекте приняли участие более 6600 человек. Свыше 20 тонн раздельно собранных отходов (РСО) сдали участники и получили взамен билеты на интересные культурные мероприятия. Генеральным партнером стал региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Хартия». Город Тула - первый в центральном федеральном округе, где пройдет акция по раздельному сбору отходов взамен на «экобилеты».

Данное событие — еще один шаг к экологичному образу жизни. Оно поможет тем, кто задумывается, как производить меньше отходов, развить бережное отношение к окружающей среде и повысить уровень культуры, а также научит правильной сортировке бытовых отходов.

Фото: материалы пресс-служб

ООО «Хартия» – профессиональный оператор по обращению с отходами, обладающий всеми необходимыми мощностями и инфраструктурой для сбора, транспортировки и глубокой сортировки отходов. Специально для акции «Искусство ради экологии» компания организует работу трех пунктов для раздельного сбора, а также обеспечит вывоз сдаваемого участниками вторичного сырья.

Как это устроено?

На пунктах раздельного сбора отходов горожане обменивают пластик, стекло, бумагу или алюминий на специальный «экобилет». Для того, чтобы его получить, жителям следует сдать один из видов вторичного сырья в объеме:

- пластик (не менее 2 кг (около 70 бутылок));

- стекло (не менее 5 кг (около 15 бутылок));

- бумага (не менее 5 кг);

- алюминий (не менее 1 кг (около 60 банок)).

Один «экобилет» выдается в одни руки. Количество билетов ограничено.

Где проводится?

Адреса и часы работы волонтеров на пунктах приема раздельно собранных отходов: - ул. 9 мая, д.24 (офис ООО «Хартия») – пн-пт: 14:00-20:00, сб-вс: 17:00-20:00; - ул. Октябрьская, д.78 (мобильный пункт РСО у остановки «Московская застава») – ежедневно: 17:00-20:00; - ул., Пролетарская, д.2 (стационарный пункт приема РСО на парковке ТРЦ «Макси») – ежедневно: 17:00-20:00.

Все собранные отходы будут направлены на переработку и обретут вторую жизнь.