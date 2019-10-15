Музей как образ жизни

Марина Кузина, первый заместитель генерального директора Объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» отмечает юбилей.

Марина Николаевна более 50 лет трудится в Тульском музее изобразительных искусств. Начинала карьеру в 1965 году научным сотрудником. Она до сих пор помнит, с каким восторгом будучи выпускницей Академии художеств переступила порог музея. Эту любовь к искусству и самоотдачу в работе Марина Кузина пронесла через годы.

Впоследствии стала завотделом и замдиректора по научной работе. В 1991 году Марина Кузина возглавила Тульский музей изобразительных искусств. В 2012 году был образован ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей», в котором с 2014 года Марина Николаевна занимает сегодняшний пост.

От Себино до «Бежин луга»

За эти годы было сделано немало. При личном участии Марины Кузиной открылись новые музеи и организованы экспозиции. Она лично собрала коллекцию из более 150 экспонатов для музея святой Матроны Московской в селе Себино. Среди них - иконы, народные костюмы, вышивка, ткачество, предметы крестьянского быта.

Подготовлен к открытию музей-заповедник «Бежин луг» в селе Тургенево Чернского района. В 2016 году появилась экспозиция с кабинетом И.С.Тургенева. В этом же году на базе музея были проведены «Тургеневские чтения».

При непосредственном участии Марины Николаевны были открыты новые экспозиции в Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля в 2017 году. В дальнейшем Марина Николаевна курировала открытие нового музея археологии в Тульском кремле в 2019 году.

«В фонде не должно быть слабых работ»

Но главное ее детище — музей изобразительных искусств. Благодаря вкладу Марины Николаевны, ТМИИ стал одним из крупнейших художественных музеев страны. Его коллекция насчитывает более 20 тысяч экспонатов. Только за последние годы его фонды пополнились более чем 2,5 тысячами произведений искусства современных художников Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и других городов.

Сегодня Марина Кузина с гордостью отмечает, что проекты музея множатся: картины регулярно участвуют в выставках за рубежом и в регионах.

– В нашей коллекции представлены выдающиеся художники. Развитие современного искусства – процесс многообразный и динамичный, мы всегда ждем новых всплесков, новых выставок, где художники позволят выбрать то, что мы считаем интересным, - поделилась Марина Кузина. - В фонде не должно быть слабых работ, нужно чтобы каждое произведение дополняло общую картину развития современного искусства.

Но в музее широко представлены не только живопись и графика, но и скульптура, мебель, народное декоративно-прикладное искусство. Только произведений народных мастеров разных регионов около 6 тысяч единиц.

Марина Кузина знает почти каждый из предметов экспозиции. Она не раз признавалась: многие произведения пришли сюда вместе с ней и каждый пропустила через свою душу.

Наставник и «помощница»

Предметы искусства, представленные в музее изобразительных искусств, по своему уникальны. Как говорят ценители, у коллекции есть «уровень».

Формировать ее помогал «кукрыникс» Порфирий Крылов. В фондах ТМИИ 1,5 тысячи работ Порфирия Никитича. Он также преподнес в дар многие произведения русских и зарубежных мастеров.

При случае Марина Николаевна всегда заручалась его поддержкой в ходе переговоров о передаче картин в дар тульскому музею изобразительных искусств. Его веское слово помогло заполучить в коллекцию ТМИИ и полотно «Бег» Александра Дейнеки от вдовы художника Елены Дейнеки.

- Порфирий Никитич был авторитетным человеком. Ему не могли отказать владельцы. Елена Павловна тоже не смогла устоять. Она тогда сказала: «Порфирий Никитич, как же я могу вам отказать и вашей помощнице», - вспоминала Марина Николаевна. - Он всегда говорил: «Это моя помощница. Я ей все время говорю, чтобы была «вещь к вещи».

Этот принцип помог коллекцию ТМИИ возвести в ранг одной из лучших среди других художественных музеев. Собранные предметы искусства поражают даже взыскательного посетителя.

Художественные ценности

Долгое время мечтой Марины Николаевны было увидеть в стенах музея изобразительных искусств картину Рокотова. Еще в в 1980-х гг. музей пытался приобрести полотно, но в последний момент его «увела» Третьяковка. Отчасти желание Марины Кузиной исполнилось в сентябре этого года, когда галерея привезла в Тулу выставку портретов, в числе которых была картина Рокотова.

- В одном из интервью корреспонденты спрашивали Марину Николаевну, какая у нее мечта. Она ответила: «Увидеть работы Рокотова в тульском музее». Так вот мы эту мечту отчасти исполнили. Мы привезли несколько работ Федора Степановича Рокотова. Здесь есть портрет А.С. Тулиновой, который оказывается хотел купить тульский музей из собраний московского литературоведа. Но тогда, в 80-е гг., музей мог дать только 10 тысяч рублей за работу, - рассказывала об этом заведующая отделом живописи Государственной Третьяковской галереи, доктор искусствоведения Людмила Маркина.

Сегодня Марина Кузина мечтает, чтобы коллекция музея продолжала пополняться, а российское искусство продолжало интересовать посетителей и утверждать вечные художественные ценности.