Бройлер по-тульски & утка по-пекински

Государство смотрит далеко вперед и делает ставку на развитие. Только скептик скажет: «А зачем покупать у туляков куриное мясо, если есть свое? А расстояние? А хранение?» Оптимисты ответят: «Если продукция качественная и устраивает по цене, а значит, экономически выгодная, почему бы не купить».

В эти октябрьские дни в Пекине и еще ряде городов КНР слова «Тула», «Дюмин» и «инвестиции» звучали довольно часто – программа визита нашей делегации была обширной. Четыре экспортных контракта на сумму более миллиарда рублей были подписаны в столице КНР в присутствии губернатора Тульской области Алексея Дюмина. И теперь тульское продовольствие – от куриного мяса и пастилы до вафель и рапсового масла – можно будет приобрести в китайских магазинах.

Соглашение – в подарок

Визит делегации Тульской области совпал со временем празднования 70-летия со дня создания КНР. В октябре здесь отмечают еще одну важную дату – 70-ю годовщину установления дипотношений между Россией и Китаем. Это тот самый случай, когда в гости принято ходить с подарками - ими стали подписанные соглашения. Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Китайской Народной Республике Андрей Денисов отметил:

- За десятилетия нашими странами был проделан большой путь. Теперь выстроена эффективная модель добрососедства и плодотворного сотрудничества. В экономической сфере мы нацелены на наращивание объемов товарооборота, который в прошлом году достиг рекордного уровня – свыше 100 миллиардов долларов. Продвигаем инвестиционное сотрудничество, в том числе в высокотехнологичных отраслях. И, конечно, особое место в отношениях между Россией и Китаем занимает межрегиональное взаимодействие. Кстати, тульский самовар в КНР все знают. В Китае есть слово «хого» – переводится как огненный котел. Однако в китайском языке слово «хого» теперь вытесняется словом «самовар» – настолько хорошо знаком этот бренд. Я уверен, что визит делегации Тульской области во главе с Алексеем Дюминым позволит вывести сотрудничество с регионами Китая на новый уровень и принесет конкретные практические результаты.

И эти самые результаты уже есть. Ведь если показатель поступательного развития тульского бизнеса – это выход на мировой уровень торговли, то, собственно, наше деловое сообщество уже может гордиться собой.

Итак, подведем итоги. Соглашение о сотрудничестве было подписано в Пекине между ООО «Белевская кондитерская компания» и TIANJIN FOODSTUFFS IMP. & EXP. CO., LTD. Подписи на документе поставили директор производственного департамента Белевской кондитерской фабрики Николай Семерня и гендиректор китайской компании Фу Вэньбинь, договорившись о поставке в Китай пастилы в объеме 500 тонн в год до конца 2021-го с дальнейшим продлением еще на два года.

Поставок сладостей касается и документ, подписанный представителями ООО «Кондитерская фабрика «Тореро» и Торговой компании российских товаров «Дженда» – многопрофильный технопарк.

В результате китайская компания «Дженда» получает эксклюзивные права на продажу ряда наименований вафельных изделий, выпускаемых в нашем регионе. Если в 2020 году объем поставок в Китай составит 1 000 тонн вкусной продукции, то в 2021-м – уже 1 500, а в 2022-м – 2 000.

Экспорт на деле

Утку по-пекински пробовали многие, а теперь можно будет полакомиться и воловской курочкой по-китайски. И еще неизвестно, что больше понравится жителям Поднебесной. Соответствующее соглашение о сотрудничестве оформили ООО «Воловский бройлер» и компания Shanghai Renyun International Trade Company Limited. Документ подписали генеральный директор «Воловского бройлера» Санжар Муратов и собственник китайской компании Ху Цзи Цзюнь.

Фото: материалы пресс-служб

Ожидается, что тульские производители в течение года поставят в КНР мясной продукции на довольно приличную сумму – 6 миллионов долларов. Конкурентоспособность отечественных товаров, расширение их присутствия на зарубежных рынках – теперь это не только фразы из учебников по экономике, но и переход от теории к практике.

Сотрудничать будут также ООО «Кубаньмасло-ЕМЗ» (Кубаньмасло-Ефремовский маслозавод) и компания Lonran. Документ, предполагающий поставку в КНР рапсового масла с ноября 2019 года по июнь 2020-го, подписали гендиректор ООО «Кубаньмасло-ЕМЗ» Эдуард Кочетов и гендиректор Lonran Ма Цзинь Куи. Объем поставок – 20 тысяч тонн.

– С КНР Тульскую область связывают давние и крепкие торгово-экономические отношения, – подчеркнул в Пекине Алексей Дюмин. – Товарооборот между нашим регионом и Китаем только за последние три года вырос со 172 до 343 миллионов долларов. За минувший год внешнеторговый оборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 26,5 процента. Экспорт товаров за 2018-й составил 110 миллионов долларов и вырос на 8 процентов. Напомню, в июне в Тульской области произошло знаковое событие: концерн «Грэйт Вол», основанный в провинции Хэбэй, запустил свой первый в России автомобильный завод.

Фото: материалы пресс-служб

В проект вложено более 500 миллионов долларов. Оценка проделанной работы была дана на самом высоком уровне: презентация автомобилей HAVAL, производимых на тульской земле, прошла летом в Москве в Кремле в день запуска завода – в ней участвовали руководители двух государств: Владимир Путин и Си Цзиньпин. На предприятии первой очереди работает уже тысяча человек.

Фото: материалы пресс-служб

В планах компании – реализация второй стадии инвестиционного проекта стоимостью более 20 миллиардов рублей. Завершение первого этапа строительства завода оказалось значимым не только для Тульской области, обладающей огромным потенциалом в сфере промышленности, торговли, сельского хозяйства, туризма. У нас вы можете комфортно заниматься бизнесом и иметь гарантию неизменного выполнения всех принятых решений. Мы не делим инвесторов на своих и чужих.

Сергей МИТРОФАНОВ.