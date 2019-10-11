2019-10-11T12:06:43+03:00
Происшествия

В Тульской области столкнулись «Лада» и «Хендай»: пострадали восемь человек

По предварительным данным, детей среди них нет
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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Утром 11 октября на 265 км трассы М2 «Крым» Чернского района столкнулись «Лада» и «Хендай». ДТП произошло после того как отечественное авто выехало на полосу встречного движения. Предположительно, водитель «Лады» не справился с управлением.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

- По имеющимся предварительным сведениям, в результате ДТП пострадали 6 человек, находившихся в салоне «Лады», а также двое человек в салоне «Хендая». Детей среди них, предварительно, нет, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы отдела полиции. Медики и правоохранители оказывали помощь пострадавшим. Также велась работа по организации дорожного движения на указанном участке трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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