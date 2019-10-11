Отравление детей в Кадетской школе: прокуратура Тульской области проводит проверку
Напомним, учащиеся Первомайской кадетской школы обратились за медицинской помощью. Жалобы на недомогание появились у нескольких воспитанников 10 октября.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщило о 34 случаях заболеваний острой кишечной инфекцией. Заболевания протекали в легкой форме. По итогу медицинское наблюдение установлено за 2 детьми.
- По поставщику питания в этом образовательном учреждении в сентябре проводилась плановая поверка. По итогам нарушений выявлено не было, - сообщила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.
Сейчас проводит проверку прокуратура Тульской области.
- По результатам проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при поставке продуктов питания в учебное заведение, организации питания и действиям контролирующих органов, - сообщили в ведомстве.
По факту группового заболевания воспитанников также проводит проверку СУ СК РФ по Тульской области. Следователи установят, насколько было качественным питание, которое поставляла аутсорсинговая компания в школу.
ИСТОЧНИК KP.RU