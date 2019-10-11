2019-10-11T11:31:19+03:00
Происшествия

Отравление детей в Кадетской школе: прокуратура Тульской области проводит проверку

На сегодняшний день в стационаре оставлены двое воспитанников учебного заведения
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Напомним, учащиеся Первомайской кадетской школы обратились за медицинской помощью. Жалобы на недомогание появились у нескольких воспитанников 10 октября.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщило о 34 случаях заболеваний острой кишечной инфекцией. Заболевания протекали в легкой форме. По итогу медицинское наблюдение установлено за 2 детьми.

- По поставщику питания в этом образовательном учреждении в сентябре проводилась плановая поверка. По итогам нарушений выявлено не было, - сообщила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Сейчас проводит проверку прокуратура Тульской области.

- По результатам проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при поставке продуктов питания в учебное заведение, организации питания и действиям контролирующих органов, - сообщили в ведомстве.

По факту группового заболевания воспитанников также проводит проверку СУ СК РФ по Тульской области. Следователи установят, насколько было качественным питание, которое поставляла аутсорсинговая компания в школу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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