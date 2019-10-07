Алексей Дюмин поздравил Владимира Путина с днем рождения

Президента и Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина с днем рождения поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В поздравлении, в частности, говорится:

- Вы опытный и дальновидный политик, прирожденный лидер. Ваша многолетняя государственная деятельность обеспечила Вам авторитет во всем мире, доверие и поддержку россиян. Под Вашим руководством страна уверенно отстаивает свои национальные интересы, ставит перед собой амбициозные цели и успешно отвечает на самые сложные вызовы времени. Горжусь тем, что мне предоставилась возможность работать под Вашим началом.

Алексей Дюмин также пожелал президенту крепкого здоровья, энергии, новых успехов в работе на благо России.

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